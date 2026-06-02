TP.HCM lấy ý kiến chuyên gia về quy hoạch siêu đô thị với tầm nhìn 100 năm

Sáng 2/6, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính tổ chức hội thảo "Quy hoạch tổng thể TP.HCM - tầm nhìn 100 năm".

Đây là diễn đàn khoa học đầu tiên trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể TP.HCM theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội và Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM (giữa) chủ trì hội thảo.

Hội thảo mở đầu cho chuỗi hoạt động nghiên cứu, tham vấn, huy động ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước nhằm xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới có diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người, trở thành siêu đô thị có quy mô hàng đầu Đông Nam Á.

Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, đóng góp hơn 23% GDP và trên 30% tổng thu ngân sách quốc gia.

Theo ông Võ Văn Minh, việc xây dựng quy hoạch tổng thể có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, nhằm định hình mô hình phát triển tích hợp, đồng bộ về không gian, hạ tầng và kinh tế - xã hội; tối ưu hóa nguồn lực phát triển, nâng cao chất lượng sống người dân và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

"Hội thảo lần này sẽ góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho quy hoạch TP.HCM với tầm nhìn dài hạn 100 năm", ông Minh nói.

Tại hội thảo, lãnh đạo HĐND TP.HCM đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp tập trung đóng góp ý kiến vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất là xây dựng khung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xác định vị thế TP.HCM trong chuỗi giá trị toàn cầu với 5 trụ cột tăng trưởng gồm công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, hàng không và khu mậu dịch tự do; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế cùng khoa học - công nghệ.

Thứ hai là định hướng cấu trúc không gian theo mô hình siêu đô thị đa cực, tích hợp và bền vững; tái cấu trúc không gian phát triển sau hợp nhất, đồng thời phát huy lợi thế riêng của từng khu vực.

Thứ ba là phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, tăng cường kết nối giao thông vùng, cảng biển, sân bay, đồng thời phát triển hạ tầng năng lượng, cấp thoát nước và hạ tầng số trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

Thứ tư là quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước các thách thức trong tương lai.

Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định các tham luận, ý kiến đóng góp từ giới chuyên gia và doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện quy hoạch tổng thể, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả thực tiễn và tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển bền vững của TP.HCM trong thế kỷ tới.