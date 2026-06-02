Chủ đầu tư khu nhà giàu tại TPHCM sẽ đầu tư tổ hợp đô thị sinh thái tại một tỉnh phía Bắc

4 dự án đô thị sinh thái của Phú Mỹ Hưng được triển khai bên hồ Đầm Bài, tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo tỉnh này đề nghị doanh nghiệp hoàn thành toàn bộ các thủ tục liên quan để chính thức khởi công trong quý IV/2026.

Lãnh đạo tỉnh Phú thọ vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cùng đại diện dự án Phú Mỹ Khang ở khu vực Hòa Bình.

Phía doanh nghiệp cho biết, sau TPHCM thì Phú Thọ là điểm đến tiếp theo mà Phú Mỹ Hưng lựa chọn trong hành trình phát triển lâu dài.

Cụ thể, Cụm đô thị sinh thái Phú Mỹ Khang tại Phú Thọ gồm 4 dự án thuộc xã Thịnh Minh, nằm bên hồ Đầm Bài, cách Hà Nội khoảng 45 phút di chuyển. Công trình hướng tới mô hình đô thị sinh thái hài hòa với thiên nhiên, tích hợp đa chức năng du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, giải trí và không gian sống bền vững.

Hiện tại cụm dự án đang được triển khai, dự kiến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai, năm 2027 chính thức đưa các sản phẩm ra thị trường.

Từ kinh nghiệm phát triển Khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP HCM, lãnh đạo tỉnh đề nghị doanh nghiệp trong quá trình quy hoạch, phát triển dự án Phú Mỹ Khang tại Phú Thọ cần tận dụng tối đa cảnh quan tự nhiên như hồ Đầm Bài, hệ thống núi non và các sân golf lân cận, chú trọng thu hút, phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng để thu hút nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính trong và ngoài nước.

Nhằm thúc đẩy tiến độ dự án, địa phương quyết định đưa dự án của Phú Mỹ Hưng vào luồng xanh ưu tiên và yêu cầu các đơn vị phối hợp hỗ trợ tối đa, cố gắng rút ngắn khoảng 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung tháo gỡ các khâu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và nộp tiền thay thế, phê duyệt thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng, thủ tục môi trường, giao đất và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị đại diện dự án xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, hoàn thành toàn bộ các thủ tục liên quan để chính thức khởi công trong quý IV/2026.

Tâm Nguyên

