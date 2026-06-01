Công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử 3,4 tỷ USD đặt tại thành phố giàu nhất Việt Nam do Vingroup đầu tư được thúc tiến độ, dự kiến khởi công ngay tháng sau

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo kết luận, đây là dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô đầu tư rất lớn nên các sở, ngành và đơn vị liên quan phải tập trung tối đa nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục nhằm kịp trình HĐND TPHCM xem xét trong tuần đầu tiên của tháng 6.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị còn rất ngắn nhưng vẫn còn nhiều nội dung quan trọng cần xử lý như quy hoạch, quỹ đất thanh toán, phương án tài chính, ý kiến thẩm định chuyên ngành và hồ sơ pháp lý, lãnh đạo TPHCM yêu cầu các đơn vị triển khai theo tinh thần “vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện hồ sơ”.

Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu chủ động gửi trước các nội dung đã hoàn thiện đến Hội đồng thẩm định và các đơn vị chuyên môn để nghiên cứu, góp ý, rút ngắn thời gian xử lý.

TPHCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính liên quan công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Đồng thời, sở này phải hướng dẫn các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch phân khu bị ảnh hưởng bởi dự án tại khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở Tài chính được giao chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ các nội dung còn tồn tại, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, xác định cụ thể từng đầu việc, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ và sản phẩm hoàn thành của từng nhiệm vụ.

UBND TPHCM cũng đề nghị Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - đại diện liên danh nhà đầu tư - khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của các bộ, ngành Trung ương đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Theo đề xuất mới nhất, toàn tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài khoảng 14,06 km.

Phần hầm vượt biển dài gần 3,9km, gồm khoảng 3 km hầm dìm. Phần cầu vượt biển dài hơn 8km, gồm hơn 5km phía Cần Giờ và gần 3km phía Vũng Tàu. Tổng chiều dài đường dẫn hai đầu tuyến khoảng 1,9 km.

Theo thiết kế sơ bộ, dự án được đầu tư với quy mô 6 làn xe cơ giới. Phần hầm vượt biển rộng 30,2 m với hai ống hầm, mỗi ống rộng 15,1 m. Phần cầu vượt biển rộng 26,25 m, còn đường dẫn rộng 34,5 m.

Dự án có điểm đầu nằm trên đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa (Khu đô thị biển Cần Giờ, xã Cần Giờ); điểm cuối nằm tại giao cắt giữa đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4 (thuộc các phường Tam Thắng, Rạch Dừa).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 93.016 tỷ đồng, triển khai theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự án dự kiến khởi công trước ngày 2/7, hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý III/2029.