Ngắm cây cầu hơn 125 tuổi là biểu tượng của du lịch Huế trước khi trùng tu

Theo kế hoạch trùng tu cầu Trường Tiền, đơn vị thi công sẽ sửa chữa các bộ phận kết cấu thép bị han gỉ, mất tiết diện và sơn lại toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cầu nhằm hạn chế sự gia tăng hư hỏng, xuống cấp; duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình.
Để phục vụ việc thi công, trong thời gian 150 ngày triển khai dự án, TP Huế sẽ cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu Trường Tiền trong khung giờ từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Một bên lề cầu được sử dụng để tập kết vật tư, thiết bị thi công, trong khi bên còn lại vẫn dành cho người đi bộ. Việc thi công sẽ được tạm dừng nếu TP Huế tổ chức sự kiện lớn về văn hóa, lễ hội liên quan đến cầu Trường Tiền.
Thời điểm cấm phương tiện, người dân và du khách có nhu cầu di chuyển giữa bờ bắc và bờ nam sông Hương sẽ đi qua các cầu lân cận như cầu Phú Xuân, cầu Dã Viên, Nguyễn Hoàng…