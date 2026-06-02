Ngắm cây cầu hơn 125 tuổi là biểu tượng của du lịch Huế trước khi trùng tu

Theo đó, cầu Trường Tiền sẽ bắt đầu đợt sửa chữa kéo dài trong vòng 150 ngày kể từ đầu tháng 6/2025 . Việc thi công dựa theo văn bản trước đó của Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) gửi UBND thành phố Huế.

Cầu Trường Tiền được khởi công xây dựng năm 1897 dưới thời vua Thành Thái và hoàn thành vào năm 1899. Công trình do hãng Eiffel của Pháp thi công, có chiều dài 401m, rộng 6,2m với 6 nhịp dầm thép hình bán nguyệt đặc trưng.

Cùng với những thăng trầm lịch sử, cây cầu cũng nhiều lần thay đổi tên gọi. Từ tên Thành Thái khi mới xây dựng, đến Clémenceau dưới thời Pháp thuộc, Nguyễn Hoàng sau Cách mạng Tháng Tám và Tràng Tiền sau lần trùng tu năm 1995. Dù mang tên gọi nào, trong tâm thức người dân Huế, cây cầu vẫn luôn là cầu Trường Tiền.

Đối với người dân Huế và du khách trong và ngoài nước, cầu Trường Tiền luôn một trong những kiến trúc mang tính biểu trưng của du lịch Huế. Không chỉ là công trình giao thông quan trọng, cây cầu còn mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của vùng đất cố đô.

Theo các tài liệu, trong lịch sử cầu Trường Tiền nhiều lần bị tàn phá bởi thiên tai và chiến tranh. Năm 1904, cơn bão năm Thìn khiến công trình hư hỏng nặng. Hai năm sau, cây cầu được sửa chữa, gia cố bằng kết cấu bê tông cốt thép. Đến năm 1937, cầu được đại trùng tu với nhiều thay đổi đáng kể.

Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1946, cầu bị đặt mìn làm sập hai nhịp phía tả ngạn. Hai năm sau, công trình được sửa chữa tạm thời để phục vụ việc đi lại. Năm 1953, cầu tiếp tục được tái thiết gần như nguyên trạng và hoàn thành sau một năm thi công.

Năm 1968, cầu Trường Tiền một lần nữa bị phá hủy. Mãi đến giai đoạn 1991 - 1995, công trình mới được khôi phục và sửa chữa quy mô lớn dưới sự đầu tư của ngành giao thông địa phương. Ngày 19/5/1995, cầu chính thức được khai thông trở lại, đánh dấu sự hồi sinh của một biểu tượng lâu đời bên dòng sông Hương.

Trải qua thời gian, hiện nay, một số hạng mục trên cầu Trường Tiền bắt đầu xuất hiện tình trạng xuống cấp, nhiều đoạn rêu xanh phủ kín làm đổi màu lớp sơn nguyên bản.

Theo kế hoạch trùng tu cầu Trường Tiền, đơn vị thi công sẽ sửa chữa các bộ phận kết cấu thép bị han gỉ, mất tiết diện và sơn lại toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cầu nhằm hạn chế sự gia tăng hư hỏng, xuống cấp; duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình.

Để phục vụ việc thi công, trong thời gian 150 ngày triển khai dự án, TP Huế sẽ cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu Trường Tiền trong khung giờ từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Một bên lề cầu được sử dụng để tập kết vật tư, thiết bị thi công, trong khi bên còn lại vẫn dành cho người đi bộ. Việc thi công sẽ được tạm dừng nếu TP Huế tổ chức sự kiện lớn về văn hóa, lễ hội liên quan đến cầu Trường Tiền.

Thời điểm cấm phương tiện, người dân và du khách có nhu cầu di chuyển giữa bờ bắc và bờ nam sông Hương sẽ đi qua các cầu lân cận như cầu Phú Xuân, cầu Dã Viên, Nguyễn Hoàng…