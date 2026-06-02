10 dự án hơn 14 tỉ USD chào mừng 50 năm TPHCM mang tên Bác

Sở Xây dựng TPHCM cho biết nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026), TPHCM sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục, bảo đảm đầy đủ điều kiện để khởi công 10 dự án trọng điểm trước ngày 2-7-2026, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 381.326 tỉ đồng.

TPHCM sẽ khởi công đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điểm đầu tại khu vực nút giao An Phú

Trong số các dự án lớn nhất có tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 41,8 km, tổng vốn đầu tư khoảng 175.000 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức BT trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thành phố cũng dự kiến khởi công dự án cầu vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), dài hơn 14 km, gồm cầu, hầm và đường dẫn với tổng mức đầu tư khoảng 92.663 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2026 đến 2029 theo hình thức BT.

Một dự án giao thông quan trọng khác là tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành dài 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên, tổng vốn đầu tư dự kiến 51.516 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đáng chú ý, TPHCM sẽ triển khai dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn với tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỉ đồng. Dự án được quy hoạch trên 5 phân khu cốt lõi, bao gồm việc mở rộng không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh, đầu tư các công trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xây dựng hạ tầng giao thông mới, mở rộng không gian công cộng và hệ thống công viên ven sông.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ khởi công dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên, đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh, dài 3,2 km với tổng mức đầu tư khoảng 6.275 tỉ đồng, thực hiện bằng vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026 - 2028.

Ở lĩnh vực môi trường, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương có tổng vốn đầu tư hơn 7.211 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và ngân sách thành phố. Dự án gồm xây dựng mạng lưới thu gom nước thải, các trạm bơm và nâng công suất các nhà máy xử lý nước thải tại Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An.

TPHCM cũng sẽ đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối với nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3. Dự án có chiều dài 5,9 km, tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỉ đồng, thực hiện bằng vốn đầu tư công từ năm 2026 đến 2028.

Cùng với đó là dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng chiều dài khoảng 2,16 km, quy mô 8 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 5.063 tỉ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, thành phố dự kiến khởi công dự án Nhà ở an sinh xã hội Khu 3 và Khu 4 Định Hòa tại phường Chánh Hiệp với tổng vốn đầu tư hơn 3.226 tỉ đồng, cung cấp khoảng 4.368 căn hộ.

Ngoài ra, dự án Nhà ở xã hội Khu 2 và Khu 7 Việt Sing tại phường An Phú cũng sẽ được triển khai với tổng vốn đầu tư gần 1.590 tỉ đồng, cung cấp hơn 1.860 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân và người lao động trên địa bàn.