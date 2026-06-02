Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàn thành GPMB tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long nối cao tốc Hà Nội - Hòa Bình

| | Bất động sản

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đã hoàn thành. Các đơn vị đang tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.

Ngày 1/6, UBND xã Hòa Lạc cho biết, xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng, chiều dài khoảng 6,7km, mặt cắt ngang từ 120-161m. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 60,5ha, liên quan 688 thửa đất.

Để triển khai dự án, xã Hòa Lạc xác định công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Lãnh đạo xã thường xuyên tổ chức kiểm điểm tiến độ, đối thoại với người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đến nay, toàn bộ diện tích đất thuộc phạm vi dự án đã hoàn thành kiểm đếm và được bàn giao cho chủ đầu tư để tổ chức thi công.

Vào đầu tháng 5/2026, khi đi thực địa kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu địa phương, các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.

UBND TP Hà Nội cho biết, Đại lộ Thăng Long dài khoảng 30km, là tuyến giao thông hướng tâm phía Tây kết nối trung tâm Thủ đô với Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc. Tuyến được đưa vào khai thác từ tháng 10/2010 với quy mô 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên. Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình dài 26 km đã đưa vào khai thác năm 2018 với 2 làn xe cơ giới, vận tốc 80 km/h. Cuối tháng 8/2023, tỉnh Hòa Bình đã họp cho ý kiến mở rộng cao tốc Hà Nội - Hòa Bình lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Khi dự án mở rộng hoàn thành, từ Hòa Bình về Hà Nội chỉ mất khoảng 30 phút.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện vùng “trũng giá” cuối cùng khi giá nhà Hà Nội lên tới 1 tỷ đồng/m2

Lộ diện vùng “trũng giá” cuối cùng khi giá nhà Hà Nội lên tới 1 tỷ đồng/m2 Nổi bật

Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay

Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay Nổi bật

30 năm lao động cật lực, nhịn ăn uống mới mua được nhà: Người trẻ ngậm ngùi bỏ giấc mơ mua nhà, sống dịch chuyển đẩy nhu cầu thuê nhà tăng cao

30 năm lao động cật lực, nhịn ăn uống mới mua được nhà: Người trẻ ngậm ngùi bỏ giấc mơ mua nhà, sống dịch chuyển đẩy nhu cầu thuê nhà tăng cao

14:49 , 02/06/2026
Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng - Nguồn cung hiếm trong chu kỳ mới

Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng - Nguồn cung hiếm trong chu kỳ mới

14:30 , 02/06/2026
3 trường hợp được giảm 70% tiền sử dụng đất

3 trường hợp được giảm 70% tiền sử dụng đất

13:41 , 02/06/2026
Bộ Tài chính đốc thúc địa phương tính lại tiền sử dụng đất theo quy định mới

Bộ Tài chính đốc thúc địa phương tính lại tiền sử dụng đất theo quy định mới

13:36 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên