Hoàn thành GPMB tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long nối cao tốc Hà Nội - Hòa Bình

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đã hoàn thành. Các đơn vị đang tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.
UBND TP Hà Nội cho biết, Đại lộ Thăng Long dài khoảng 30km, là tuyến giao thông hướng tâm phía Tây kết nối trung tâm Thủ đô với Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc. Tuyến được đưa vào khai thác từ tháng 10/2010 với quy mô 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên. Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình dài 26 km đã đưa vào khai thác năm 2018 với 2 làn xe cơ giới, vận tốc 80 km/h. Cuối tháng 8/2023, tỉnh Hòa Bình đã họp cho ý kiến mở rộng cao tốc Hà Nội - Hòa Bình lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Khi dự án mở rộng hoàn thành, từ Hòa Bình về Hà Nội chỉ mất khoảng 30 phút.