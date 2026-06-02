Vinhomes sẽ làm “Làng Đại học” tại siêu dự án ven biển chưa từng có trong lịch sử 18 tỷ USD cạnh tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam đón 30.000 sinh viên

Vinhomes sẽ xây dựng Làng Đại học tại dự án Hạ Long Xanh với 7 trường đại học danh tiếng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Vinhomes, tại Vinhomes Global Gate Hạ Long (Hạ Long Xanh), quỹ đất 660 ha nằm kề cạnh ga đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh được dành để xây dựng Công viên Tri thức Toàn cầu với tâm điểm là Làng Đại học 200 ha - nơi sẽ quy tụ 7 trường đại học khoa học - công nghệ danh tiếng trên thế giới. Khi hệ thống trường đi vào vận hành, hơn 30.000 sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế, cùng hàng ngàn giảng viên, chuyên gia sẽ cùng nhau kiến tạo nên một hệ sinh thái tri thức, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ có Làng Đại học. Siêu đô thị biển còn một động lực tăng trưởng “khủng” khác là 2 triệu m2 sàn văn phòng. Đây sẽ là nơi thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đều đến đặt trụ sở, đồng thời là nơi thế hệ sinh viên tinh hoa ở lại lập nghiệp. Thay vì ngược về Hà Nội hay vào TPHCM, họ sẽ có cơ hội lập gia đình, sinh con, xây dựng cuộc sống, từ đó kiến tạo một cộng đồng cư dân gắn bó lâu dài với siêu đô thị, phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trước đó, ngày 19/12/2025, tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD. Dự án có quy mô lên tới 4.100 ha, trải dài qua phường Tuần Châu (gần 1.000 ha) và phường Hà An (hơn 3.100 ha) thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Khi hoàn thành, khu đô thị Hạ Long Xanh dự kiến cung cấp cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số khoảng 244.000 người.

Còn dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có tổng chiều dài khoảng 120 km, đi qua 4 địa phương. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 10.270 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Dương Tâm

