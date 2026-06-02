Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 gấp rút về đích phần đào lòng hồ
Hàng chục máy xúc, xe ben hoạt động liên tục trên công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh), dự án chống ngập có tổng vốn đầu tư 858 tỷ đồng. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phần đào lòng hồ trong tháng 6, góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Thủ đô.
02-06-2026
VIDEO: Công trường hồ điều hòa 858 tỷ đồng ở phía Tây Hà Nội dần thành hình.
Toàn cảnh dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 nhìn từ trên cao. Công trình có diện tích khoảng 20 ha, đang được thi công khẩn trương với hàng chục máy móc hoạt động liên tục trên công trường.
Phần lớn diện tích lòng hồ đã được đào sâu, hình thành các vùng trũng chứa nước cùng hệ thống đường công vụ phục vụ thi công.
Máy xúc và xe tải hoạt động liên tục để nạo vét, vận chuyển đất ra khỏi công trường, đưa cao độ lòng hồ về đúng thiết kế.
Từ trên cao, khu vực rộng khoảng 20 ha hiện lên như một đại công trường. Phần lớn diện tích lòng hồ đã được đào sâu, tạo thành những khoảng trũng lớn với các tuyến đường công vụ chạy đan xen giữa công trường.
Các tuyến đường công vụ chạy xuyên công trường giúp phương tiện cơ giới tiếp cận nhiều khu vực thi công cùng lúc.
Những dãy cọc và vật liệu xây dựng được tập kết tại công trường để phục vụ các hạng mục kè bờ và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ.
Không xa hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 là dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng cũng đang được triển khai, hình thành cụm công trình điều tiết nước quy mô lớn phía Tây Hà Nội.
Trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Hình hài hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 dần hiện rõ sau nhiều tháng thi công.
Vị trí dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 trên địa bàn xã An Khánh, cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
Theo Dương Triều
Tiền Phong
