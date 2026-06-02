Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 gấp rút về đích phần đào lòng hồ

| | Bất động sản

Hàng chục máy xúc, xe ben hoạt động liên tục trên công trường hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh), dự án chống ngập có tổng vốn đầu tư 858 tỷ đồng. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phần đào lòng hồ trong tháng 6, góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Thủ đô.

VIDEO: Công trường hồ điều hòa 858 tỷ đồng ở phía Tây Hà Nội dần thành hình.

Toàn cảnh dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 nhìn từ trên cao. Công trình có diện tích khoảng 20 ha, đang được thi công khẩn trương với hàng chục máy móc hoạt động liên tục trên công trường.

Phần lớn diện tích lòng hồ đã được đào sâu, hình thành các vùng trũng chứa nước cùng hệ thống đường công vụ phục vụ thi công.

Máy xúc và xe tải hoạt động liên tục để nạo vét, vận chuyển đất ra khỏi công trường, đưa cao độ lòng hồ về đúng thiết kế.

Từ trên cao, khu vực rộng khoảng 20 ha hiện lên như một đại công trường. Phần lớn diện tích lòng hồ đã được đào sâu, tạo thành những khoảng trũng lớn với các tuyến đường công vụ chạy đan xen giữa công trường.

Các tuyến đường công vụ chạy xuyên công trường giúp phương tiện cơ giới tiếp cận nhiều khu vực thi công cùng lúc.

Những dãy cọc và vật liệu xây dựng được tập kết tại công trường để phục vụ các hạng mục kè bờ và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ.

Không xa hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 là dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng cũng đang được triển khai, hình thành cụm công trình điều tiết nước quy mô lớn phía Tây Hà Nội.

Trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Hình hài hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 dần hiện rõ sau nhiều tháng thi công.

Vị trí dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 trên địa bàn xã An Khánh, cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sốc: Giá chung cư TPHCM chạm mốc cao nhất mọi thời đại

Sốc: Giá chung cư TPHCM chạm mốc cao nhất mọi thời đại Nổi bật

Vinhomes sẽ làm “Làng Đại học” tại siêu dự án ven biển chưa từng có trong lịch sử 18 tỷ USD cạnh tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam đón 30.000 sinh viên

Vinhomes sẽ làm “Làng Đại học” tại siêu dự án ven biển chưa từng có trong lịch sử 18 tỷ USD cạnh tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Việt Nam đón 30.000 sinh viên Nổi bật

Chủ tịch TP.HCM: Sẽ biến những dự án ngủ quên thành nhà máy, công trình hiện đại

Chủ tịch TP.HCM: Sẽ biến những dự án ngủ quên thành nhà máy, công trình hiện đại

20:53 , 02/06/2026
Nhà phố Sun Urban City chuẩn bị bàn giao, hưởng “lộc” từ đại lộ lễ hội đông nghịt khách

Nhà phố Sun Urban City chuẩn bị bàn giao, hưởng “lộc” từ đại lộ lễ hội đông nghịt khách

19:30 , 02/06/2026
Quy hoạch mới mở ra “tọa độ chiến lược”, Sun Group tăng tốc đầu tư Phú Quốc

Quy hoạch mới mở ra “tọa độ chiến lược”, Sun Group tăng tốc đầu tư Phú Quốc

17:30 , 02/06/2026
Hơn 3.600 người bốc thăm online giành suất mua NƠXH giá khoảng 1 tỷ đồng/căn

Hơn 3.600 người bốc thăm online giành suất mua NƠXH giá khoảng 1 tỷ đồng/căn

16:47 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên