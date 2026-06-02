Ái nữ nhà Alphanam khẳng định BĐS Việt Nam không kém cạnh quốc gia nào trong khu vực nhưng đang vướng "nút thắt" lớn nhất

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam (Alphanam Real Estate)

Chia sẻ tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026, bà Nguyễn Ngọc Mỹ – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alphanam (Alphanam Real Estate), một trong những gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo F2, đã có những góc nhìn thẳng thắn về năng lực của các nhà phát triển nội địa, áp lực chuyển đổi xanh và đặc biệt là rào cản từ thủ tục pháp lý đang kìm hãm sự sáng tạo của thị trường.

Đánh giá về bối cảnh hội nhập hiện nay, bà Nguyễn Ngọc Mỹ nhìn nhận lợi thế của doanh nghiệp bất động sản không còn chỉ nằm ở quy mô quỹ đất, mà phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực quản trị, vận hành và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Dù vậy, nữ CEO bày tỏ sự tự tin lớn vào năng lực của các nhà phát triển trong nước. Theo bà, các doanh nghiệp nội địa luôn giữ tinh thần cầu thị, chủ động nghiên cứu và khảo sát thực tế tại nhiều quốc gia để đúc kết kinh nghiệm. Sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam đang bám sát định hướng kinh tế - xã hội và học hỏi nhanh chóng từ các mô hình đã được kiểm chứng trên thế giới.

"Tôi tự tin đánh giá rằng, các sản phẩm bất động sản do nhóm 10% doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam phát triển hiện không hề kém cạnh các sản phẩm cùng phân khúc tại Singapore, Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào trong khu vực. Chúng ta đang tiếp cận rất gần với những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới," bà Ngọc Mỹ khẳng định tại diễn đàn.﻿

Dù tự hào về nhóm dẫn đầu, ái nữ nhà Alphanam cho rằng thách thức lớn nhất của thị trường hiện nay không nằm ở nhóm 10% tinh hoa, mà là làm sao khơi thông sức trẻ và tư duy sáng tạo cho toàn bộ thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là lực lượng chưa mạnh về tài chính nhưng lại rất cần bệ phóng cơ chế để bứt phá.

Từ góc độ thực tiễn điều hành, bà Mỹ chỉ ra nút thắt lớn nhất hiện nay: Quy trình điều chỉnh thủ tục pháp lý, đặc biệt là quy hoạch 1/500.

Khi tham gia xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế khách sạn cao cấp, đội ngũ Alphanam thường xuyên tiếp cận các xu hướng kiến trúc và công nghệ vận hành tiên tiến nhất. Thế nhưng, khoảng cách từ ý tưởng đến thực tế lại bị chặn đứng bởi các thủ tục hành chính.

"Mỗi lần chủ đầu tư muốn đưa những cải tiến mới vào thực tế, họ lập tức vấp phải rào cản mang tên quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt từ trước," bà Mỹ chia sẻ.

Việc điều chỉnh thiết kế kéo theo quy trình xin duyệt lại quy hoạch kéo dài lê thê. Nữ CEO tiết lộ, thực tế đã có những dự án chỉ vì thay đổi một vài chi tiết nhỏ để tối ưu hóa mà phải mất gần trọn một nhiệm kỳ mới hoàn tất thủ tục.

"Trong bối cảnh 'thời gian là vàng' như vậy, làm sao doanh nghiệp dám mạnh dạn đổi mới, dám đầu tư cho những ý tưởng sáng tạo?", bà Mỹ trăn trở.

Cũng tại diễn đàn, đại diện Alphanam nhấn mạnh rằng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay, việc phát triển bền vững không còn là "điểm cộng" mà là điều kiện bắt buộc. Nhờ sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), nhiều dự án tại Việt Nam đã đạt chứng chỉ xanh. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này đang thay đổi chóng mặt và ngày càng khắt khe hơn.

Để chủ động thích ứng, Tập đoàn Alphanam đã xác định chiến lược quản trị cốt lõi trong giai đoạn mới là "làm đúng ngay từ đầu" và tối ưu hóa liên tục.﻿

"Đơn cử như một dự án khách sạn của Alphanam, dù đã đạt chứng nhận EDGE ngay ngày mở cửa, nhưng vừa mới đây, chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp nhận và cập nhật thêm hơn 20 giải pháp mới để tối ưu hóa khả năng tiết kiệm năng lượng", bà Mỹ chia sẻ.