Nhà phố Sun Urban City chuẩn bị bàn giao, hưởng “lộc” từ đại lộ lễ hội đông nghịt khách

Nhận nhà "nhàn tênh", ưu đãi hấp dẫn

Ngay sau khi các căn hộ Art Residence bàn giao và đón cư dân về sinh sống, chỉ thời gian ngắn tới đây, mặt bằng kinh doanh tại Sun Urban City sẽ ngày càng tấp nập khi các căn nhà phố, biệt thự tại phân khu Kim Ngân - Kim Tiền cũng sẽ được "trao chìa khóa" cho chủ sở hữu.

Theo chủ đầu tư, khách hàng nhận bàn giao đúng thời hạn và hoàn thiện toàn bộ nhà phố, biệt thự trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài sẽ được tặng ưu đãi 5 triệu đồng/m² trên tổng diện tích xây dựng. Chính sách này giúp nhiều chủ sở hữu thêm động lực hoàn thiện nhà sớm, thúc đẩy nhịp vận hành thực tế của đại đô thị.

Chị Thu Hằng (phường Hà Nam, Ninh Bình), khách mua nhà phố Kim Tiền, cho biết chị đang rất mong chờ ngày nhận bàn giao để sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác kinh doanh dịch vụ lưu trú. Theo chị, bên cạnh động lực từ chính sách ưu đãi hấp dẫn của chủ đầu tư, Sun Urban City đã sớm phát triển các hoạt động giải trí từ sáng đến đêm tại khu vực quanh Công viên Lễ hội như show nhạc nước, pháo hoa tầm cao hay chợ đêm VUI-Fest… Càng sớm hoàn thiện nhà thì chủ sở hữu càng sớm nắm bắt cơ hội khai thác dòng tiền hiệu quả.

"Thời gian gần đây, tôi thấy du khách có nhu cầu tìm nơi lưu trú ngắn ngày để vui chơi, nghỉ dưỡng cuối tuần tại Sun Urban City ngày càng đông vì nơi này gần Hà Nội, nhiều hoạt động giải trí và cũng tiện di chuyển nhiều điểm vui chơi ở Ninh Bình", chị Hằng chia sẻ.

Trục đại lộ lễ hội thu hút du khách. Ảnh: Ánh Dương

Theo đại diện ban quản lý khu đô thị Sun Urban City, mặt bằng kinh doanh trên trục đại lộ lễ hội cũng rất nhanh chóng được lấp đầy kể từ khi đi vào vận hành. Nhiều mô hình café, ẩm thực, giải trí và dịch vụ liên tục xuất hiện, tạo nên không khí sôi động suốt 24 giờ.

Ngay từ bản vẽ thiết kế, Sun Group đã cho thấy sự tính toán chiến lược nhằm gia tăng hiệu quả khai thác cho nhà đầu tư. Các căn nhà phố, biệt thự tại phân khu Kim Ngân - Kim Tiền sở hữu mặt tiền rộng từ 4-11m, mang lại nhiều lợi ích thực tế như dễ bố trí không gian kinh doanh, tăng độ nhận diện thương mại và tạo cảm giác thông thoáng cho cả hoạt động an cư lẫn đầu tư.

Không gian sống sinh thái bên dòng kênh xanh mát. Ảnh: Ánh Dương

Cùng với đó, thiết kế tầng hầm giúp mở rộng công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu lưu trữ hoặc vận hành các dịch vụ đa dạng. Nhờ cách thiết kế linh hoạt, chủ sở hữu có thể dễ dàng khai thác theo nhiều mô hình như nhà hàng, showroom, homestay hay boutique hotel ngay tại tâm điểm lễ hội phía Nam thủ đô.

Hệ sinh thái Sun Group: "cỗ máy" tạo dòng tiền

Không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ trục đại lộ lễ hội, các căn hộ Art Residence hay nhà phố, biệt thự Kim Ngân - Kim Tiền còn được bàn giao đúng "thời điểm vàng", khi Sun Sports City Ninh Bình - mô hình công viên thể thao đa năng quy mô lớn hàng đầu miền Bắc vừa chính thức ra mắt. Cộng hưởng cùng Công viên Lễ hội và Công viên Sun World, "bộ ba" đại công viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm vui chơi, giải trí và kéo dài thời gian lưu trú cho du khách.

Sun Sports City Ninh Bình, tổ hợp thể thao đẳng cấp hàng đầu miền Bắc. Ảnh: Ánh Dương

Trong mô hình đại đô thị do Sun Group phát triển, hệ tiện ích không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân mà còn đóng vai trò như một "cỗ máy" hút khách, tạo dòng tiền bền vững cho bất động sản thương mại. Điều này đang hiện hữu ngày càng rõ nét tại đại lộ lễ hội của Sun Urban City và từng được kiểm chứng tại nhiều điểm đến có sự đầu tư bài bản của Sun Group, tiêu biểu như Phú Quốc.

Tại Nam đảo Phú Quốc, đặc biệt khu vực Thị trấn Hoàng Hôn, hệ sinh thái du lịch - giải trí - lễ hội do Sun Group kiến tạo đã góp phần biến nơi đây thành một trong những điểm đến tăng trưởng mạnh của du lịch Việt Nam. "Tỷ lệ lấp đầy căn hộ của tôi dao động từ 86-99% tùy thời điểm. Công suất luôn được duy trì ở mức cao", anh Trung Anh, một nhà đầu tư tại Phú Quốc chia sẻ.

Công viên nước Sun World Ha Nam thu hút hàng ngàn lượt khách dịp hè. Ảnh: Ánh Dương

Bài toán kinh doanh này cũng đang được nhiều khách hàng kỳ vọng sẽ tiếp tục lặp lại tại Sun Urban City. Tin tưởng vào tiềm năng khai thác dài hạn từ hệ sinh thái mà Sun Group đang phát triển, chị Ngọc Liên (phường Phủ Lý, Ninh Bình) đã quyết định mở rộng danh mục đầu tư bằng việc sở hữu thêm một căn nhà phố nằm sát đại lộ hoa thuộc phân khu Flora Avenue.

"Tôi nhận thấy tiềm năng khai thác dịch vụ lưu trú tại Sun Urban City vẫn còn rất dồi dào. Căn hộ Art Residence của tôi mới hoàn thiện vài tháng nhưng đã nhanh chóng có khách thuê, trong khi nhu cầu thực tế vẫn còn rất lớn, tôi vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi hỏi thuê nhà", chị Liên chia sẻ.

Những dòng bất động sản phát triển sau như căn hộ Park Residence hay phân khu thấp tầng Flora Avenue được đánh giá sẽ tiếp tục hưởng lợi khi Sun Group đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai đại công viên cuối cùng gồm Công viên Văn hóa và Công viên Sinh thái. Đặc biệt, đại lộ hoa 10ha tại trung tâm phân khu Flora Avenue được định vị sẽ trở thành tuyến phố trải nghiệm và thương mại mới, góp phần gia tăng giá trị cho các bất động sản mặt tiền đại lộ.

Hệ sinh thái giải trí đa dạng thúc đẩy dòng khách và dòng tiền đầu tư. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên cạnh cảnh quan và chuỗi tiện ích giải trí, hệ sinh thái của Sun Urban City còn được hoàn thiện bởi các yếu tố nền tảng như giáo dục, y tế và hạ tầng. Sự hiện diện của các bệnh viện lớn, trường học và Học viện Sun Group đang góp phần hình thành cộng đồng cư dân ổn định, đa dạng từ sinh viên, chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ đến các gia đình trẻ… qua đó thúc đẩy nhịp sống và hoạt động thương mại sôi động quanh năm. Đây cũng là nền tảng giúp đại đô thị Sun Urban City từng bước hoàn thiện mô hình an cư - nghỉ dưỡng quy mô lớn hiếm có tại khu vực phía Nam Hà Nội.