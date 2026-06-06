Sôi nổi tư vấn, giải đáp trực tiếp tại sự kiện giới thiệu nhà xã hội Flora Cera Garden

Đây được đánh giá là cầu nối thông tin thiết thực, giúp người dân tiếp cận rõ hơn với cơ hội sở hữu nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Không khí tư vấn sôi nổi tại sự kiện giới thiệu dự án

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Nhà Văn hóa Tổ dân phố Vinh Tiến (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) đã trở nên nhộn nhịp với sự hiện diện của đông đảo khách tham dự. Chương trình còn có sự góp mặt của đại diện đơn vị phát triển dự án TTP, đại diện Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc, VietinBank PGD Vĩnh Phúc cùng đại diện cán bộ thôn Vinh Tiến.

Tại sự kiện, khách tham dự được giới thiệu tổng quan về quy hoạch dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden, định hướng phát triển cũng như hệ thống tiện ích phục vụ cư dân tương lai. Các nội dung liên quan đến tiến độ triển khai, hạ tầng khu vực và môi trường sống cũng nhận được sự quan tâm lớn.

Không chỉ bị thu hút bởi mô hình nhà ở xã hội với tiêu chuẩn cao cấp, khách tham dự sự kiện còn đặc biệt quan tâm tới phần tư vấn về chính sách vay vốn, hồ sơ và các điều kiện mua nhà ở xã hội. Đại diện các ngân hàng và đơn vị tư vấn đã trực tiếp giải đáp từng thắc mắc, đồng thời hướng dẫn chi tiết quy trình chuẩn bị hồ sơ, giúp người dân hiểu rõ hơn các bước tiếp cận chính sách nhà ở xã hội, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình thực hiện.

Hoạt động tư vấn trực tiếp giúp người dân tiếp cận thông tin dự án nhanh chóng

Xuyên suốt sự kiện, không khí trao đổi diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi thực tế được người dân đưa ra liên quan đến khả năng tài chính, điều kiện xét duyệt cũng như thời gian triển khai dự án. Các vấn đề đều được đội ngũ tư vấn phản hồi cụ thể, rõ ràng, giúp khách hàng có thêm cơ sở để đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu an cư của gia đình.

Sự quan tâm lớn này cũng phản ánh rõ nét nhu cầu về nhà ở xã hội tại khu vực Phú Thọ hiện đang ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh giá nhà thương mại ngày càng tăng. Nhiều gia đình trẻ và người lao động bày tỏ mong muốn tìm kiếm một không gian sống ổn định, có mức chi phí phù hợp, pháp lý minh bạch và hạ tầng đồng bộ để yên tâm sinh sống, làm việc và lập nghiệp lâu dài tại địa phương.

Flora Cera Garden - mô hình nhà ở xã hội thế hệ mới

Flora Cera Garden là dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Đây là đơn vị thành viên của IEC Corp. Dự án được quy hoạch gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng, cung cấp tổng 1.337 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 46m² đến 70m², được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, phù hợp với người lao động và các gia đình trẻ đang tìm kiếm chốn an cư lâu dài.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình nhà ở xã hội chất lượng cao, chú trọng không gian sống xanh, cảnh quan và hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Người mua có thể được hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị căn hộ, với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,6%/năm, cùng nhiều chính sách thanh toán linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng.

Nhà ở xã hội Flora Cera Garden đã hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý, thi công đúng tiến độ và sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán với khách hàng đã đăng ký trong tháng 6/2026

Đặc biệt, dự án đã hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đủ điều kiện triển khai bán hàng và chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định. Theo kế hoạch, dự án dự kiến đến tháng 6/2026 sẽ đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán với khách hàng đã đăng ký và hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định.

Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần tăng tính minh bạch của dự án, đồng thời tạo cơ sở để người mua chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ và kế hoạch tài chính khi tiếp cận sản phẩm.

Hiện giá bán dự kiến của dự án khoảng từ 16 triệu đồng/m², được đánh giá phù hợp với phân khúc nhà ở xã hội tại khu vực. Với mức giá trên, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho nhóm khách hàng đang có nhu cầu an cư thực sự, đặc biệt là các gia đình trẻ, người lao động và cán bộ, công nhân làm việc tại khu vực lân cận.

Flora Cera Garden cùng các chương trình giới thiệu dự án đang góp phần giúp người dân tiếp cận đầy đủ hơn thông tin về sản phẩm nhà ở xã hội cũng như các chính sách liên quan. Trong bối cảnh nhu cầu an cư ngày càng gia tăng tại các khu vực đô thị hóa nhanh, việc tổ chức các sự kiện kết nối trực tiếp giữa chủ đầu tư, đơn vị tài chính và người dân được xem là giải pháp tăng tính minh bạch, đồng thời hỗ trợ quá trình ra quyết định của khách hàng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của phân khúc nhà ở xã hội theo hướng bền vững và phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.