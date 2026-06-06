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Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có thêm dự án hơn 6.200 tỷ đồng, quy mô gần 60 ha

| | Bất động sản

Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 6.282 tỷ đồng, được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sắp có thêm dự án hơn 6.200 tỷ đồng, quy mô gần 60 ha- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Lễ Lễ).

Theo Báo Đấu Thầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hải Phòng vừa phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại phường Hưng Đạo, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh (cũ).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 6.282 tỷ đồng, được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, dự kiến đóng/mở thầu vào ngày 3/8/2026.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 59,3 ha tại phường Hưng Đạo, hướng tới xây dựng một khu đô thị sinh thái với hệ thống công viên cây xanh, trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn... bảo đảm hài hòa với cảnh quan tự nhiên của khu vực.

Theo quy hoạch, các công trình nhà ở gồm biệt thự, nhà liền kề và nhà liền kề kết hợp kinh doanh có tổng diện tích đất khoảng 14,22 ha. Khu nhà ở xã hội dạng chung cư cao 7 tầng (xây dựng và hoàn thiện không bao gồm nội thất) có diện tích khoảng 3,56 ha.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, công trình thương mại, 2 trung tâm thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác, vận hành trong vòng 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được UBND TP Hải Phòng quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Những năm gần đây, Hải Phòng nổi lên là điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản và công nghiệp. Hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi như Vingroup, VSIP Hải Phòng, Sun Group, Hòa Phát, Doji Land... đã và đang hiện diện với nhiều dự án quy mô lớn trên địa bàn.

Trong đó, Vingroup là một trong những nhà đầu tư tiêu biểu với hàng loạt dự án đã và đang triển khai, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố như Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina, hệ thống trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza, Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát...

Những dự án này không chỉ tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp, mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc và trung tâm công nghiệp – dịch vụ hàng đầu cả nước.

Cả nước hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.

Lễ Lễ

markettimes.vn

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