Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới sắp có thêm dự án gần 14.000 tỷ, rộng hơn 350 ha

Ảnh minh họa (nguồn: Lễ Lễ).

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 752 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái trị liệu, du lịch và vui chơi giải trí tại xã Kiên Lao.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 13.895 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 847 tỷ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, với tiến độ thực hiện dự kiến trong vòng 10 năm.

Theo quyết định, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật. Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Chũ đến năm 2045 và Quy hoạch phân khu Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 356 ha tại xã Kiên Lao. Trong đó, đất ở chiếm hơn 25,4 ha; đất cây xanh công cộng hơn 25,3 ha; đất cây xanh cảnh quan hơn 61,9 ha; đất công viên chuyên đề và cây xanh sử dụng hạn chế hơn 77 ha; gần 18 ha là đất hỗn hợp căn hộ lưu trú và dịch vụ, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe và các công trình công cộng khác.

Đáng chú ý, trong phạm vi dự án có khoảng 2,13 ha đất rừng phòng hộ được giữ nguyên hiện trạng, không chuyển đổi mục đích sử dụng và không giao cho nhà đầu tư quản lý.

Theo quy hoạch, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hướng tới hình thành một khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn. Các hạng mục chính gồm khu nhà ở thấp tầng và cao tầng, công trình giáo dục, y tế, văn hóa, khu dịch vụ thương mại, khu căn hộ lưu trú kết hợp dịch vụ và công viên chuyên đề.

Trong đó, công viên chuyên đề có quy mô hơn 77 ha, được định hướng phát triển theo nhiều chủ đề như giải trí, sinh thái, văn hóa, giáo dục, công nghệ, công viên nước...

Một góc tỉnh Bắc Ninh (ảnh: Lễ Lễ).

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 4 giai đoạn. Sau khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 6.043 người.

Thời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" không chỉ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào dư địa phát triển mạnh mẽ của đô thị, hạ tầng và kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

Bên cạnh các dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang đẩy mạnh triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình hướng tới đạt tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế, lọt nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ).