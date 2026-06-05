Bắt đầu thu hồi đất của hơn 1.850 hộ dân để làm siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Nhà thầu bố trí thiết bị máy móc thi công hạng mục đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại phường Tuần Châu. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Sau hơn một tháng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB), dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Vinspeed triển khai đã ghi nhận những kết quả bước đầu quan trọng.

Theo báo cáo cập nhật đến ngày 2/6/2026, tổng diện tích thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh là 273,13ha; trong đó diện tích cần thu hồi đất là 188,52ha. Khối lượng GPMB trực tiếp hiện nay là 154,37ha, liên quan đến 1.879 hộ gia đình, cá nhân và 18 tổ chức. Dự kiến có 341 hộ phải bố trí tái định cư.

Theo Báo Quảng Ninh, dù mới triển khai trong thời gian ngắn, các địa phương đã hoàn thành GPMB 9,32ha, đạt 6% diện tích phải thu hồi. Đặc biệt, diện tích mặt bằng sạch đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 43ha, tương đương 22,8% tổng diện tích thu hồi của dự án. Con số này có ý nghĩa rất quan trọng bởi phần lớn diện tích được bàn giao nằm tại các khu vực đủ điều kiện để chủ đầu tư triển khai thi công sớm.

Trong đó, phường Tuần Châu và phường Mạo Khê là hai địa phương đầu tiên hoàn thành 100% công tác GPMB đối với phần diện tích được giao. Phường Tuần Châu đã bàn giao toàn bộ 8,84ha; phường Mạo Khê bàn giao 2,41ha cho chủ đầu tư.

Các địa phương khác cũng bám sát tiến độ. Các phường: Uông Bí đã bàn giao 10,63ha; Hoàng Quế 6,82ha; Đông Mai 8,5ha; Hà An 3,27ha; Yên Tử 2,52ha. Đáng chú ý, Quảng Ninh đã chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính cho dự án. Tỉnh đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư 2.760 tỷ đồng; bố trí ngay 2.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025 để triển khai công tác GPMB.

Ông Dương Văn Thăng, Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hà An, cho biết: Đơn vị quyết tâm trong tháng 6/2026 sẽ hoàn thành công tác kiểm đếm.

Song song với công tác GPMB, chủ đầu tư đang chủ động phối hợp với các địa phương rà soát những vị trí ưu tiên để triển khai thi công trước. Tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng sạch, nhà đầu tư đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức khảo sát, thăm dò địa chất; ở một số vị trí có đủ điều kiện trên địa bàn phường Tuần Châu, đơn vị nhà thầu đã bố trí máy móc tổ chức thi công các hạng mục nền đường, cầu vượt và các công trình phụ trợ theo kế hoạch.

Phương tiện vận tải được chủ đầu tư tập kết để thi công dự án.

Hiện toàn tuyến còn 145,05ha chưa hoàn thành GPMB, tương ứng 1.856 hộ dân và 18 tổ chức. Trong đó, phường Hoàng Quế có số hộ bị ảnh hưởng lớn nhất với 982 hộ; phường Đông Mai 367 hộ; phường Uông Bí 257 hộ; phường Yên Tử 243 hộ.

Bên cạnh đó, dự án còn liên quan đến công tác hoán đổi đất quốc phòng, đất an ninh; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất; xác định nguồn gốc đất và phương án tái định cư cho hàng trăm hộ dân. Đây đều là những nội dung phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, sở ngành và chủ đầu tư.

Trước tiến độ đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo trong tháng 6/2026, các địa phương phải hoàn thành công tác thông báo thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường; tháng 7/2026 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.