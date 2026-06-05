Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 loại cây hút ẩm tốt thích hợp đặt trong phòng tắm

| | Bất động sản

Ngoài việc vệ sinh thường xuyên, lựa chọn cây có khả năng hút ẩm tốt cũng là giải pháp đơn giản giúp cân bằng độ ẩm, thanh lọc không khí cho phòng tắm.

Phòng tắm thường xuyên tiếp xúc với nước nên độ ẩm luôn ở mức cao. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và tuổi thọ của các vật dụng.

Một số loại cây xanh có khả năng hấp thụ hơi nước trong không khí thông qua lá và rễ. Đồng thời, cây còn giúp lọc bụi bẩn, hấp thụ một số chất độc hại, tạo cảm giác thư giãn và tạo không gian xanh mát cho phòng tắm.

Cây lan ý

Lan ý là một trong những loại cây hút ẩm và thanh lọc không khí được đánh giá cao. Loại cây này có khả năng hấp thụ độ ẩm dư thừa trong không khí, đồng thời loại bỏ một số chất gây ô nhiễm như benzene, formaldehyde và ammonia.

Lan ý có khả năng hút ẩm và thanh lọc không khí. (Ảnh: Space T)

Đặc biệt, lan ý phát triển tốt trong môi trường thiếu sáng và có độ ẩm cao, phù hợp với điều kiện của phòng tắm.

Cây dương xỉ

Dương xỉ là loại cây quen thuộc trong các khu rừng nhiệt đới với đặc tính ưa bóng râm và độ ẩm cao. Vì vậy, đây là lựa chọn lý tưởng cho phòng tắm.

Lá dương xỉ có khả năng hấp thụ hơi nước trong không khí khá hiệu quả. Ngoài ra, cây còn góp phần giảm bụi mịn và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Dương xỉ không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, chỉ cần duy trì độ ẩm thích hợp là cây có thể phát triển tốt.

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây cảnh nội thất được nhiều gia đình yêu thích nhờ khả năng sống khỏe trong môi trường thiếu ánh sáng. Loài cây này có thể hấp thụ hơi ẩm, đồng thời giúp thanh lọc không khí và giảm bớt mùi hôi trong không gian kín.

Với đặc tính dễ trồng, cây trầu bà có thể đặt trên kệ, treo tường hoặc để trong các chậu nhỏ ở góc phòng tắm. Lá xanh bóng của cây còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ có sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cây có thể sinh trưởng tốt trong phòng tắm với ánh sáng tự nhiên hạn chế.

Không chỉ giúp cân bằng độ ẩm, lưỡi hổ còn được biết đến với khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí.

Cây thường xuân

Thường xuân là loại cây dây leo có khả năng hút ẩm và làm sạch không khí hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy cây có thể góp phần giảm bớt các bào tử nấm mốc trong không khí, rất phù hợp với môi trường ẩm ướt như phòng tắm.

(Ảnh: Cây Cảnh Tam Kỳ)

Cây thường được trồng trong chậu treo hoặc đặt trên kệ cao để dây leo rủ xuống tự nhiên, tạo hiệu ứng trang trí đẹp mắt.

Cây dây nhện

Cây dây nhện có khả năng hút ẩm và cân bằng độ ẩm không khí tốt. Lá cây phát triển nhanh giúp hấp thụ các chất có hại, ngăn ngừa nấm mốc.

Loài cây này thích hợp treo trong giỏ hoặc đặt trên kệ cao, chịu được ánh sáng yếu và ẩm, thích hợp đặt trong phòng tắm.

Cây nha đam

Cây nha đam có khả năng hấp thụ độ ẩm và thanh lọc không khí khá tốt. Loại cây này dễ chăm sóc, không cần tưới nước thường xuyên vì có khả năng tích trữ nước trong lá.

Khi đặt trong phòng tắm, nha đam giúp tạo điểm nhấn xanh mát và mang đến cảm giác dễ chịu.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Siêu dự án 145.000 tỷ với sân vận động 70.000 chỗ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ được bàn giao mặt bằng vào tháng 10 tới

Tin vui: Siêu dự án 145.000 tỷ với sân vận động 70.000 chỗ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam sẽ được bàn giao mặt bằng vào tháng 10 tới Nổi bật

Chính thức phê duyệt quy hoạch dự án hơn 11.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam

Chính thức phê duyệt quy hoạch dự án hơn 11.000 tỷ do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam Nổi bật

Thiếu vật liệu xây dựng, TPHCM tính dùng vật liệu tái chế

Thiếu vật liệu xây dựng, TPHCM tính dùng vật liệu tái chế

13:40 , 05/06/2026
TOD 5.0 Phiên Bản Tiên Tiến Nhất Trên Thế Giới: Khi Nhà Ga Là 'Trái Tim' Của Đô Thị

TOD 5.0 Phiên Bản Tiên Tiến Nhất Trên Thế Giới: Khi Nhà Ga Là 'Trái Tim' Của Đô Thị

13:30 , 05/06/2026
Từ 12/6, người dân thuộc diện này ở Hà Nội được miễn tiền sử dụng đất

Từ 12/6, người dân thuộc diện này ở Hà Nội được miễn tiền sử dụng đất

12:52 , 05/06/2026
Rót hơn 7.000 tỉ đồng làm đường ven biển, Đồng Tháp mở “cửa ngõ chiến lược” cho cả miền Tây.

Rót hơn 7.000 tỉ đồng làm đường ven biển, Đồng Tháp mở “cửa ngõ chiến lược” cho cả miền Tây.

12:23 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên