7 loại cây hút ẩm tốt thích hợp đặt trong phòng tắm

Phòng tắm thường xuyên tiếp xúc với nước nên độ ẩm luôn ở mức cao. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và tuổi thọ của các vật dụng.

Một số loại cây xanh có khả năng hấp thụ hơi nước trong không khí thông qua lá và rễ. Đồng thời, cây còn giúp lọc bụi bẩn, hấp thụ một số chất độc hại, tạo cảm giác thư giãn và tạo không gian xanh mát cho phòng tắm.

Cây lan ý

Lan ý là một trong những loại cây hút ẩm và thanh lọc không khí được đánh giá cao. Loại cây này có khả năng hấp thụ độ ẩm dư thừa trong không khí, đồng thời loại bỏ một số chất gây ô nhiễm như benzene, formaldehyde và ammonia.

Lan ý có khả năng hút ẩm và thanh lọc không khí. (Ảnh: Space T)

Đặc biệt, lan ý phát triển tốt trong môi trường thiếu sáng và có độ ẩm cao, phù hợp với điều kiện của phòng tắm.

Cây dương xỉ

Dương xỉ là loại cây quen thuộc trong các khu rừng nhiệt đới với đặc tính ưa bóng râm và độ ẩm cao. Vì vậy, đây là lựa chọn lý tưởng cho phòng tắm.

Lá dương xỉ có khả năng hấp thụ hơi nước trong không khí khá hiệu quả. Ngoài ra, cây còn góp phần giảm bụi mịn và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Dương xỉ không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, chỉ cần duy trì độ ẩm thích hợp là cây có thể phát triển tốt.

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây cảnh nội thất được nhiều gia đình yêu thích nhờ khả năng sống khỏe trong môi trường thiếu ánh sáng. Loài cây này có thể hấp thụ hơi ẩm, đồng thời giúp thanh lọc không khí và giảm bớt mùi hôi trong không gian kín.

Với đặc tính dễ trồng, cây trầu bà có thể đặt trên kệ, treo tường hoặc để trong các chậu nhỏ ở góc phòng tắm. Lá xanh bóng của cây còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ có sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cây có thể sinh trưởng tốt trong phòng tắm với ánh sáng tự nhiên hạn chế.

Không chỉ giúp cân bằng độ ẩm, lưỡi hổ còn được biết đến với khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí.

Cây thường xuân

Thường xuân là loại cây dây leo có khả năng hút ẩm và làm sạch không khí hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy cây có thể góp phần giảm bớt các bào tử nấm mốc trong không khí, rất phù hợp với môi trường ẩm ướt như phòng tắm.

(Ảnh: Cây Cảnh Tam Kỳ)

Cây thường được trồng trong chậu treo hoặc đặt trên kệ cao để dây leo rủ xuống tự nhiên, tạo hiệu ứng trang trí đẹp mắt.

Cây dây nhện

Cây dây nhện có khả năng hút ẩm và cân bằng độ ẩm không khí tốt. Lá cây phát triển nhanh giúp hấp thụ các chất có hại, ngăn ngừa nấm mốc.

Loài cây này thích hợp treo trong giỏ hoặc đặt trên kệ cao, chịu được ánh sáng yếu và ẩm, thích hợp đặt trong phòng tắm.

Cây nha đam

Cây nha đam có khả năng hấp thụ độ ẩm và thanh lọc không khí khá tốt. Loại cây này dễ chăm sóc, không cần tưới nước thường xuyên vì có khả năng tích trữ nước trong lá.

Khi đặt trong phòng tắm, nha đam giúp tạo điểm nhấn xanh mát và mang đến cảm giác dễ chịu.