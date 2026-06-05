Thiếu vật liệu xây dựng, TPHCM tính dùng vật liệu tái chế

Sáng 5-6, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA) tổ chức hội thảo "Triển khai Đề án tái chế chất thải xây dựng TPHCM giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045", với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi hội thảo "Triển khai Đề án tái chế chất thải xây dựng TPHCM giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045" sáng 6-5

Hướng tới tuần hoàn vật liệu xây dựng

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA), cho biết cùng với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, TPHCM đang phát sinh khối lượng lớn chất thải từ hoạt động xây dựng, cải tạo và phá dỡ công trình. Nếu tiếp cận theo cách truyền thống, đây là áp lực lớn đối với môi trường. Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế tuần hoàn, nguồn chất thải này là tài nguyên thứ cấp có giá trị.

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA)

Theo ông Kỳ, thay vì tiếp tục mở rộng chôn lấp, TPHCM cần tập trung tái chế, tái sử dụng để đưa vật liệu xây dựng quay trở lại phục vụ phát triển đô thị. Đây cũng là định hướng cốt lõi của đề án do UBND TPHCM giao SACA nghiên cứu, xây dựng.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại hội thảo

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ và phát triển nhà ở, kéo theo lượng chất thải xây dựng ngày càng gia tăng.

Theo ông Mẫn, trong bối cảnh nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng ngày càng hạn chế, việc tái chế chất thải xây dựng không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là giải pháp quan trọng để thực hiện kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển đô thị bền vững.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM dẫn kinh nghiệm từ nhiều quốc gia phát triển cho thấy chất thải xây dựng có thể được tái chế thành cốt liệu, vật liệu san lấp, vật liệu nền đường, gạch không nung và nhiều sản phẩm xây dựng khác có giá trị sử dụng cao.

Theo ông Mẫn, đề án không chỉ hướng đến việc xây dựng các cơ sở tái chế mà còn hình thành hệ sinh thái quản lý chất thải xây dựng theo mô hình kinh tế tuần hoàn, từ khâu phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển đến tái chế và đưa sản phẩm tái chế trở lại các công trình xây dựng.

Xây dựng thị trường vật liệu tái chế

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của thành phố trong dài hạn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội thảo

Ông Bùi Xuân Cường cho biết TPHCM hiện phát sinh khoảng 15.000 tấn chất thải rắn mỗi ngày. Trong khi đó, thành phố đang đối mặt với áp lực thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng truyền thống như đá, cát phục vụ các dự án hạ tầng quy mô lớn. Vì vậy, việc tái chế và tái sử dụng chất thải xây dựng cần được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm khai thác tài nguyên, bảo đảm nguồn vật liệu cho phát triển đô thị.

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng có tầm nhìn dài hạn, gắn với quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch các khu xử lý chất thải và cơ chế khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực tái chế. Đồng thời, nghiên cứu các chính sách thúc đẩy sử dụng vật liệu tái chế trong xây dựng, nhất là các dự án đầu tư công.

Theo kế hoạch, SACA sẽ hoàn thiện đề án trong tháng 6 để Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM xem xét, làm cơ sở xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp tái chế chất thải xây dựng trong thời gian tới.