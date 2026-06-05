Rót hơn 7.000 tỉ đồng làm đường ven biển, Đồng Tháp mở “cửa ngõ chiến lược” cho cả miền Tây.

Tuyến đường ven biển này được xem là “mắt xích” chiến lược trong mạng lưới kết nối các tỉnh Đồng Tháp – Vĩnh Long – Cần Thơ và liên kết với khu vực Đông Nam Bộ.

Tuyến đường bộ ven biển qua Đồng Tháp với tổng vốn đầu tư hơn 7.095 tỉ đồng dự kiến khởi công vào quý I/2027 đang được kỳ vọng trở thành trục động lực chiến lược, mở toang không gian phát triển kinh tế biển, logistics và kết nối liên vùng cho toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Minh Trung – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp – cho biết chủ đầu tư đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Bộ Xây dựng thẩm định để chuẩn bị triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh.

Sơ đồ tuyến đường ven biển đoạn qua Đồng Tháp dài 25,7km

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 23,6km, điểm đầu kết nối với đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận và điểm cuối đấu nối với cầu bắc qua sông Tiền thuộc địa phận xã Tân Phú Đông.

Dự án được đầu tư phân kỳ theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m với 2 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 80km/h. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng nền đường lên 19,5m, hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe cơ giới.

Đáng chú ý, đoạn từ cầu Bến Chùa đến dự án cầu Cửa Đại dài khoảng 3,4km sẽ được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe ngay trong giai đoạn đầu. Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 1 cầu lớn và 4 cầu trung, nhỏ; trong đó cầu Bến Chùa dài khoảng 2,17km vượt luồng hàng hải sông Tiền được xem là công trình điểm nhấn của dự án.

Tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 7.095 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cùng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Tuyến đường ven biển này được xem là “mắt xích” chiến lược trong mạng lưới kết nối các tỉnh Đồng Tháp – Vĩnh Long – Cần Thơ và liên kết với khu vực Đông Nam Bộ. Toàn tuyến từ điểm đầu đến khu vực cầu Đại Ngãi có tổng chiều dài khoảng 112,7km với tổng vốn đầu tư ước tính lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 60, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch ven biển khu vực Tây Nam Bộ.

Đặc biệt, đoạn qua Đồng Tháp được xác định là “cửa ngõ phía Đông” của toàn tuyến ven biển, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa Đồng bằng sông Cửu Long với khu vực Đông Nam Bộ trong tương lai.