Diện mạo đường ven biển TP.HCM nối Lâm Đồng sau gần 3 năm mở rộng

Sau gần 3 năm triển khai nâng cấp, mở rộng, tuyến đường ven biển ĐT994 dài gần 77 km đang từng bước thay đổi diện mạo, hình thành trục giao thông ven biển quy mô lớn kết nối các khu du lịch, đô thị, cảng biển và các trung tâm kinh tế khu vực phía Nam.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều đoạn tuyến đã được mở rộng lên 6 làn xe với mặt đường mới hoàn thiện, kéo dài dọc theo bờ biển.
Tại đoạn mở rộng từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và đoạn xây dựng mới từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, các hạng mục cuối cùng cơ bản đã hoàn tất.
Hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông và các công trình phụ trợ đã được lắp đặt đầy đủ, đáp ứng điều kiện khai thác.
Trong khi đó, hạng mục cầu Cây Khế 2 cũng đã hoàn thành, tạo tuyến kết nối liên tục qua khu vực đầm lầy hướng về cầu Cửa Lấp.
Cách đó không xa, cầu Cửa Lấp 2 đã được đưa vào khai thác. Công trình dài hơn 700 m được xây dựng song song với cầu hiện hữu, góp phần nâng cao năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Tại khu vực Long Hải, mặt đường sau khi mở rộng cũng tạo không gian lưu thông thông thoáng hơn so với trước đây.
Một trong những hạng mục nổi bật của dự án là cầu cạn qua đèo Nước Ngọt, kết nối Long Hải với Phước Hải. Công trình dài hơn 500 m được xây dựng men theo sườn núi, chạy song song tuyến đường hiện hữu.
Đến nay, mặt cầu đã hoàn thành công tác thảm nhựa cùng nhiều hạng mục quan trọng khác. Từ trên cầu, du khách có thể quan sát toàn cảnh biển và núi ven tuyến. Theo thiết kế, công trình được xây dựng nhằm hạn chế việc mở rộng đường bằng giải pháp xẻ núi như trước đây, qua đó góp phần giữ gìn cảnh quan tự nhiên khu vực ven biển.
Men theo chân núi Minh Đạm, tuyến đường mới mở ra không gian giao thông rộng rãi hơn qua khu vực Phước Hải. Nhiều đoạn tuyến được thiết kế tránh khu dân cư đông đúc và các khu du lịch hiện hữu nhằm giảm xung đột giao thông, đồng thời tạo dư địa phát triển các dịch vụ ven biển trong tương lai.
Trên công trường, bất chấp điều kiện thời tiết thay đổi, nhiều mũi thi công vẫn duy trì hoạt động. Xe lu, xe ben, máy trải nhựa cùng hàng trăm công nhân đang tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, bó vỉa, dải phân cách và các hạng mục phụ trợ khác.
Tiếp tục đi về phía Xuyên Mộc, tuyến đường đi qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu. Đây được xem là đoạn kết nối quan trọng bởi trong tương lai sẽ liên thông với tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, hình thành thêm trục giao thông mới giữa TP.HCM, Đồng Nai và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
Tuyến ĐT994 được xây dựng từ khoảng 20 năm trước. Trước áp lực gia tăng về lưu lượng phương tiện cùng nhu cầu phát triển du lịch ven biển, dự án nâng cấp toàn tuyến được triển khai từ giữa năm 2023 với quy mô từ 6 đến 8 làn xe. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 6.500 tỷ đồng.
Từ một tuyến đường ven biển được xây dựng cách đây khoảng hai thập kỷ, ĐT994 đang dần trở thành trục giao thông động lực mới của khu vực. Khi hoàn thành toàn bộ dự án, tuyến đường được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối du lịch, logistics, cảng biển và các khu công nghiệp ven biển phía Nam.