Siêu cầu "cổng mặt trời" vượt sông Hồng gần 12.000 tỷ nối Hà Nội với Hưng Yên có diễn biến đáng chú ý

HĐND TP Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu.

Cụ thể, dự án thành 1.3 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận huyện Văn Giang (nay là các xã Phụng Công, Văn Giang) - tỉnh Hưng Yên tại các phường, xã: Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng, thành phố Hà Nội; Phụng Công, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được điều chỉnh. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.3 là 249 tỷ đồng từ Ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Hưng Yên. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án tổng thể 11.918 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu đã chính thức được khởi công ngày 19/8/2025.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 7,5 km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3,5, đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội). Điểm cuối tại Km7+500, kết nối với đường Vành đai 3,5 thuộc địa bàn xã Văn Giang (Hưng Yên).

Không chỉ là một công trình giao thông, cầu Ngọc Hồi còn được đánh giá cao về giá trị kiến trúc và tính biểu tượng. Đây là cây cầu duy nhất trong số các cầu vượt sông Hồng trên địa bàn Hà Nội có hướng tuyến gần như trùng khớp với trục Đông - Tây.

Nhờ đặc điểm định hướng đặc biệt này, xét trong toàn bộ quỹ đạo biểu kiến của mặt trời tại vị trí xây dựng, người di chuyển trên cầu đều có thể quan sát rõ khung cảnh mặt trời mọc và lặn vào tất cả các ngày trong năm. Đặc biệt, vào một số thời điểm cụ thể, mặt trời sẽ mọc và lặn trùng khớp hoàn hảo với trục di chuyển của cầu.

Phương án thiết kế kiến trúc cầu Ngọc Hồi được phát triển dựa trên ý niệm "Cổng mặt trời".

Khai thác đặc điểm riêng biệt này, phương án thiết kế kiến trúc cầu Ngọc Hồi được phát triển dựa trên ý niệm "Cổng mặt trời" - biến cây cầu thành nơi chào đón và tạm biệt mặt trời mỗi ngày.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính. Trên công trường, 18 mũi thi công đang đồng thời triển khai các hạng mục cầu dẫn, bệ trụ, thân trụ và đúc dầm. Theo kế hoạch, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng hoàn thành trước thềm Hội nghị APEC 2027.﻿

Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực lưu thông qua sông Hồng, giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy...

Bên cạnh vai trò tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội và Hưng Yên, cây cầu dây văng này còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho du lịch sinh thái, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai địa phương, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu vực.﻿