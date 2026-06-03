Cây cầu 2.300 tỷ do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, sở hữu kỷ lục chưa từng có về tốc độ xây dựng công trình bắc qua sông Cấm

Ngày 15/7/2025, cầu Hoàng Gia (cầu Máy Chai) do Tập đoàn Vingroup đầu tư đã chính thức thông xe. Công trình kết nối trực tiếp dự án Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên với trung tâm TP Hải Phòng.

Cầu Hoàng Gia bắc qua sông Cấm, được khởi công vào tháng 9/2023 với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đây là công trình đầu tiên kết nối trực tiếp khu trung tâm hiện hữu của Hải Phòng với đảo Vũ Yên, mở ra không gian phát triển đô thị mới của thành phố cảng.

Với thời gian thi công khoảng 22 tháng (chưa đầy 2 năm), cầu Hoàng Gia trở thành cây cầu vượt sông Cấm được xây dựng nhanh nhất từ trước đến nay , vượt qua các công trình như cầu Kiền (khoảng 28 tháng), cầu Bính (khoảng 32 tháng) và cầu Hoàng Văn Thụ (khoảng 33 tháng).

Việc rút ngắn đáng kể thời gian kết nối được kỳ vọng sẽ tạo động lực để đảo Vũ Yên trở thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng (nguồn ảnh: Vinhomes).

Công trình có tổng chiều dài gần 2,2 km, mặt cầu rộng 21 m với 4 làn xe, cầu dẫn hai đầu rộng 17,5 m. Điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, kết nối trực tiếp với tuyến phố đi bộ công viên Vũ Yên; điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, thuộc phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Cầu Hoàng Gia có vị trí đắc địa, bắc qua sông Cấm. Một bên là trung tâm đô thị lõi, nơi có các bến cảng truyền thống một thời của Hải Phòng với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử; một bên là khu đô thị mới trẻ trung, sôi động trên đảo Vũ Yên đang dần hình thành.

Trước khi cây cầu được đưa vào khai thác, việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến đảo Vũ Yên mất khoảng 30 phút. Hiện nay, quãng đường này chỉ còn khoảng 5 phút. Bên cạnh đó, công trình còn kết nối trực tiếp trục giao thông chính của Vinhomes Royal Island với đường Lê Thánh Tông, góp phần gia tăng khả năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch cho khu vực.

Việc rút ngắn đáng kể thời gian kết nối được kỳ vọng sẽ tạo động lực để đảo Vũ Yên trở thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Toàn cảnh cầu Hoàng Gia (nguồn ảnh: Vinhomes).

Về kiến trúc, cầu Hoàng Gia được thiết kế theo ý tưởng “Cửa Thế Giới”, nổi bật với hai tháp nghiêng về phía sông - tạo hình vòm cong như cánh cửa mở ra, đón chào bạn bè quốc tế và tiễn những chuyến tàu vươn ra biển lớn. Hình dáng tháp cầu lấy cảm hứng từ cánh chim vươn cao, biểu trưng cho khát vọng phát triển của thành phố cảng.

Mỗi tháp cầu cao 89 m, khổ thông thuyền đạt 110 x 25 m, đáp ứng yêu cầu lưu thông an toàn cho tàu thuyền trên sông Cấm. Mỗi tháp cầu được neo giữ bởi 24 dây cáp, bố trí đối xứng hai bên theo hình đàn hạc, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.

Nhịp chính cầu có kết cấu dầm thép (màu đỏ) dài 200 m, chia làm 17 đốt. Trong đó có 16 đốt dài 10 m và một đốt hợp long dài 5,8 m. Chiều cao từ mặt nước đến đáy dầm cầu trung bình 25 m.

Việc đưa cầu Hoàng Gia vào khai thác không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa đảo Vũ Yên và trung tâm Hải Phòng mà còn góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Hiện, Vingroup đã và đang triển khai nhiều dự án lớn tại Hải Phòng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố như Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina, hệ thống trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza, Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát...

Những dự án này không chỉ tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị và công nghiệp, mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc và trung tâm công nghiệp – dịch vụ hàng đầu cả nước.