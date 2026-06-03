“Ông lớn” đứng sau siêu dự án gần 28 tỷ USD vừa nâng vốn điều lệ vượt 1 tỷ USD, vươn lên top 2 thị trường và chỉ xếp sau doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lần thứ 4 trong năm 2026. Cụ thể, ngày 15/5, doanh nghiệp nâng vốn từ 26.100 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,2 tỷ USD).

Với quy mô vốn hiện tại, Đại Quang Minh đã vượt qua nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết như Novaland (22.320 tỷ đồng), Nhà Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex IDC (10.350 tỷ đồng), Phát Đạt (9.978 tỷ đồng) và chỉ đứng sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, doanh nghiệp liên tục tăng vốn với tốc độ nhanh. Cụ thể, vốn điều lệ tăng từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng vào tháng 1; tiếp tục nâng lên 19.388 tỷ đồng trong tháng 3; sau đó bứt lên 26.100 tỷ đồng vào ngày 14/4. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 5 tháng, vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã tăng thêm 13.800 tỷ đồng, tương đương gần 76%.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp giữ vai trò hạt nhân trong liên danh đề xuất đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội. Liên danh thực hiện dự án gồm Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG).

Liên quan đến tiến độ triển khai, mới đây liên danh đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất kế hoạch thực hiện dự án. Theo đó, liên danh kiến nghị Thành phố hoàn tất thẩm định, phê duyệt phương án vị trí, hướng tuyến theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Sau khi quy hoạch 1/500 được phê duyệt, các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng sẽ được đẩy nhanh. Liên danh đề xuất phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 5/7; hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với đất công và đất nông nghiệp trước ngày 20/9; đồng thời bàn giao mặt bằng để thi công trước ngày 25/9.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, liên danh kiến nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường trên cơ sở phương án tuyến tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất. Đây được xem là nền tảng để triển khai đồng bộ các thủ tục ngay sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Bên cạnh đó, liên danh cũng đề xuất cho phép UBND các phường, xã thực hiện quyết định thu hồi đất ngay sau khi kết thúc thời gian niêm yết phương án đối với các diện tích không phải đất ở, nhằm rút ngắn tiến độ.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất khoảng hơn 11.400 ha, bao gồm trục đại lộ cảnh quan, công viên giải trí, các khu phát triển đô thị, đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác.

Theo phương án, dự án được chia thành 5 nhóm với tổng cộng 18 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, thấp hơn so với đề xuất ban đầu khoảng 855.000 tỷ đồng.

Liên danh đề xuất thực hiện theo cơ chế đối ứng bằng quỹ đất. Cụ thể, các nhà đầu tư kiến nghị sử dụng 12 khu đất với tổng diện tích hơn 5.073 ha để thanh toán, trong đó hơn 2.800 ha là quỹ đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án. Giá trị quỹ đất đối ứng ước tính khoảng 420.950 tỷ đồng, thấp hơn gần 293.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư.

Để bù đắp phần chênh lệch, liên danh đề xuất bổ sung khoảng 2.265 ha quỹ đất ngoài phạm vi phân khu sông Hồng, thuộc các khu vực Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2038. Trong đó, giai đoạn 2026–2030 sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, hệ thống kè, chỉnh trị lòng – bờ sông và công viên công cộng tại phường Phú Thượng.