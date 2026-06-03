Nam Kim được chuyển hình thức thuê đất tại dự án nhà ở xã hội Hòa Phú

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định cho phép Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Nam Kim) chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với quỹ đất thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú tại phường Bình Dương.

Theo Quyết định, Nam Kim được chuyển đổi hình thức thuê đất đối với khu đất có tổng diện tích 12.017,7 m². Trong đó, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 2.009,2 m² và diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 10.008,5 m². Khu đất nằm tại các thửa đất số 1340, 1341 và 1423, tờ bản đồ số 4, phường Bình Dương, TP.HCM theo các sơ đồ phân vị trí do Văn phòng Đăng ký đất đai TP xác lập ngày 03/4/2026.

Thời hạn sử dụng đất được xác định đến ngày 24/1/2075 theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 24/1/2025 của UBND tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM). Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ thực hiện hình thức thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê còn lại.

Ảnh: Kim Oanh Group

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế Thành phố cùng các đơn vị liên quan xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất phải nộp; đồng thời tổ chức xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp.

Thuế TP có trách nhiệm xác định, thông báo nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, tổ chức thu các khoản tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Văn phòng Đăng ký đất đai TP cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thực hiện các thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) và các thủ tục liên quan khác theo quy định.

Nam Kim có trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thuê đất phát sinh khi chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang hình thức trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất còn lại.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú có tên thương mại là K-Home NewCity. Dự án có quy mô 26.7ha; bao gồm 280 căn nhà ở thương mại liền kề; 1.376 căn nhà ở xã hội liền kề và 1.66 căn nhà ở xã hội dạng chung cư cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật, trường học, cây xanh,...

Về chủ đầu tư, Nam Kim thành lập vào tháng 6/2013, trụ sở chính tại Lô TT, Dịch vụ hành chính, Khu công nghiệp Phú Tân, phường Bình Dương, TP.HCM.

Tháng 7/2025, doanh nghiệp tăng vốn gấp đôi, từ hơn 496 tỷ đồng lên hơn 996 tỷ đồng. Hiện, ông Vũ Văn Vũ (SN 1988) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nam Kim được biết đến là thành viên Kim Oanh Group- một trong những nhà phát triển bất động sản đáng chú ý tại khu vực phía Nam.

Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục hơn 50 dự án; tiêu biểu như Golden Center City, Richland Residence, Mega City 1 & 2, Century City, The EastGate, Legacy Central…

Trong quý đầu năm 2026, Kim Oanh Group đã đặt tham vọng phát triển 40.000 căn nhà ở xã hội. Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp này dự kiến tung ra thị trường 3 dự án NOXH tại Đồng Nai với quy mô khoảng 4.000 sản phẩm.

Theo thông tin công bố trên website, tập đoàn hiện nắm giữ khoảng 1.000 ha quỹ đất, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm.



