Hà Nội: Đề xuất dừng dự án cầu Trắng sau hơn một thập kỷ 'đắp chiếu'

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi Sở Xây dựng, đề nghị báo cáo UBND thành phố cho phép dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Trắng (nay thuộc địa phận các phường Phương Liệt và Hoàng Mai). Nguyên nhân do công trình không còn phù hợp với định hướng đầu tư và quy hoạch mới trong khu vực.

Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội sẽ có 10 làn xe chính.

Theo hồ sơ, Dự án cầu Trắng được phê duyệt từ năm 2009, nhằm xây dựng cầu mới trên đường Giải Phóng để thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp, tải trọng thấp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 46,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, kế hoạch triển khai ban đầu trong giai đoạn 2010-2014. Tuy nhiên, gói thầu thi công ký với Công ty CP Cầu 11 Thăng Long từ tháng 5/2013 đến nay chỉ mới đúc được 15/46 phiến dầm bản theo thiết kế. Công trình đã chính thức tạm dừng thi công từ năm 2014 và kéo dài tình trạng "đắp chiếu" cho đến nay.

Về mặt tài chính, lũy kế kế hoạch vốn được bố trí và giải ngân cho dự án đạt khoảng 4,93 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm khoảng 3,3 tỷ đồng. Kể từ năm 2014, dự án này không được tiếp tục bố trí vốn để triển khai.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến đề xuất dừng thực hiện là do vị trí cầu Trắng hiện nằm trong phạm vi của Dự án đầu tư xây dựng trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là dự án giao thông trọng điểm đã được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư và vừa được khởi công từ tháng 5/2026. Do toàn bộ vị trí cầu Trắng nằm trong phạm vi chồng lấn với dự án mở rộng Quốc lộ 1A, việc tiếp tục triển khai sẽ gây trùng lặp và lãng phí trong đầu tư công.

Trên cơ sở thực tế, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND thành phố chấp thuận dừng thực hiện Dự án cầu Trắng và tiến hành quyết toán các chi phí đã đầu tư theo đúng hiện trạng. Riêng đối với 15 phiến dầm bản đã đúc xong, đơn vị đề xuất phương án bàn giao lại cho nhà đầu tư dự án PPP để nghiên cứu, tái sử dụng cho các hạng mục công trình tương tự nhằm tối ưu hóa nguồn lực đã bỏ ra.

Theo danh mục rà soát, xử lý các dự án đầu tư công chậm triển khai trên địa bàn Thủ đô, Dự án cầu Trắng nằm trong nhóm công trình buộc phải dừng hoặc chấm dứt thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, giải phóng nguồn lực đất đai để nhường chỗ cho các dự án hạ tầng chiến lược theo quy hoạch mới của thành phố.