Sắp ra mắt BST Onsen Villas với khoáng nóng tại gia độc đáo bậc nhất khu Đông

Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng những tín hiệu ban đầu đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng cao cấp. Bởi nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây có thể là mô hình "Onsen tại gia" tiên phong được kiến tạo ngay gần trung tâm Thủ đô, đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng và trị liệu bằng khoáng nóng tự nhiên từ các khu resort cao cấp trở thành đặc quyền hiện hữu mỗi ngày của cư dân trong nhịp sống thường nhật.

Wellness khoáng nóng: Đặc quyền sống sang "thế hệ mới"

Gần một thập kỷ trở lại đây, thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu chứng kiến sự lên ngôi của "wellness living" - xu hướng sống đặt sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng tái tạo năng lượng làm trung tâm. Theo Global Wellness Institute, quy mô thị trường bất động sản wellness toàn cầu đã tăng từ 225 tỷ USD năm 2019 lên 548 tỷ USD năm 2024, với tốc độ tăng trưởng kép 19,5%/năm - nhanh nhất trong toàn bộ nền kinh tế wellness trị giá 6,3 nghìn tỷ USD.

Tại các đô thị phát triển như Tokyo, Seoul hay Singapore, những dự án sở hữu suối khoáng nóng tự nhiên, trị liệu thủy khoáng hay không gian sống nghỉ dưỡng đang trở thành tài sản được săn đón trong giới tinh hoa.

Xu hướng này cũng đang hiện hữu ngày càng rõ nét tại Việt Nam. Các tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Quảng Ninh, Hòa Bình hay Ba Vì liên tục kín khách vào cuối tuần. Một số chủ đầu tư cũng đã bắt đầu đưa công nghệ khoáng hóa nhân tạo vào các dự án nhằm tái tạo trải nghiệm thủy trị liệu ngay trong khu ở.

Tuy nhiên, phần lớn vẫn dừng ở mô hình nghỉ dưỡng ngắn ngày hoặc tiện ích bổ trợ với nguồn khoáng nhân tạo. Điều thị trường còn thiếu là một mô hình có thể đưa trải nghiệm khoáng nóng trở thành "đặc quyền sống mỗi ngày" ngay gần trung tâm Hà Nội: đủ riêng tư như một chốn retreat sang trọng với nguồn khoáng tự nhiên nguyên bản, nhưng vẫn đủ gần để kết nối tới phố cổ chỉ trong chưa đầy 30 phút.

"Người giàu hiện nay không còn muốn chờ tới cuối tuần mới đi nghỉ dưỡng. Họ muốn sở hữu một không gian retreat ngay trong nhịp sống hằng ngày", ông Vũ Hà Phương, một chuyên gia bất động sản tại Hà Nội chia sẻ.

Thị trường bất động sản Hà Nội đang thiếu một mô hình có thể đưa trải nghiệm khoáng nóng trở thành "đặc quyền sống mỗi ngày" ngay gần trung tâm

Bộ sưu tập Onsen Villas: Tựa sông, "chạm" khoáng nóng ngay sát nội đô

Trong bối cảnh đó, những thông tin xoay quanh việc Xuân Cầu Holdings chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm thấp tầng theo mô hình Onsen tại gia bên sông Hồng đang nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Dòng sản phẩm này nhiều khả năng sẽ xuất hiện tại Alluvia City - đô thị sinh thái quy mô gần 200ha tại Văn Giang (Hưng Yên), với mạch khoáng nóng tự nhiên quý hiếm được ghi nhận trong quy hoạch khoáng sản cấp quốc gia. Đây cũng là nguồn khoáng nóng tự nhiên hiếm hoi ven sông Hồng được khai thác từ độ sâu hơn 400m - nơi nước ngầm tinh khiết được địa nhiệt làm nóng và chắt lọc qua hàng triệu năm để tích tụ hàm lượng khoáng chất đặc biệt có lợi cho cơ thể, phù hợp sử dụng thường xuyên như một liệu pháp chăm sóc, thư giãn và tái tạo năng lượng hiệu quả mỗi ngày.

Thị trường dồn sự chú ý tới Alluvia City - dự án sở hữu mạch khoáng tự nhiên hiếm hoi ven sông Hồng

Thông tin về bộ sưu tập Onsen Villas xuất hiện đúng thời điểm khu Đông Hà Nội và dải đô thị ven sông Hồng đang bước vào chu kỳ phát triển mới. Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là một tuyến giao thông hay không gian công cộng đơn thuần, mà sẽ trở thành "trục xương sống" cảnh quan kinh tế mới định hình diện mạo Thủ đô, kết nối chuỗi đô thị sinh thái, thương mại, văn hóa và nghỉ dưỡng dọc hai bên bờ sông. Đây cũng là mô hình phát triển đã tạo nên giá trị vượt trội cho các dải đô thị ven sông nổi tiếng tại London, Paris hay Seoul - nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa và những bất động sản đắt giá bậc nhất thành phố.

Khu Đông Hà Nội trở thành tâm điểm với loạt công trình hạ tầng đang triển khai đồng bộ

Không chỉ hưởng lợi từ quy hoạch trục cảnh quan sông Hồng, khu vực này còn đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hàng loạt siêu hạ tầng như Vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi, Metro số 8 hay Quốc lộ 1A mở rộng, khiến thời gian di chuyển vào phố cổ hoặc trung tâm Hà Nội sẽ ngày càng thuận lợi và nhanh chóng trong thời gian tới.

Đây cũng chính là lý do bộ sưu tập Onsen Villas của Alluvia City được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng wellness mới của giới tinh hoa, với khả năng hội tụ hiếm có giữa không gian ven sông biệt lập, nguồn khoáng nóng tự nhiên nguyên bản và khả năng "chạm" phố cổ Hà Nội chỉ sau 25 phút.