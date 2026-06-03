Fenica: Căn hộ 4 mặt tiền đón sóng hạ tầng TP.HCM

Hạ tầng đa lớp và tầm nhìn đô thị TOD

TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhờ mạng lưới hạ tầng liên vùng quy mô lớn. Động lực phát triển không chỉ đến từ các công trình giao thông trọng điểm, mà còn từ định hướng quy hoạch mới khi cả đất nước bước vào kỷ nguyên mới hậu sáp nhập - mở ra dư địa tái thiết đô thị đồng bộ tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là khu Đông Bắc TPHCM - khu vực đang thu hút khá nhiều sự chú ý.

Một trong những trục động lực quan trọng nhất hiện nay là Vành đai 3 TP.HCM – dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2026. Đáng chú ý, đoạn đi qua Bình Dương được quy hoạch hệ thống 6 hầm chui thay cho cầu vượt tại các nút giao lớn nhằm tách luồng xe tải trọng lớn khỏi khu dân cư, góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế ô nhiễm và nâng cao chất lượng không gian sống đô thị.

Đường Vành đai 3 trên địa bàn Bình Dương cũ dài gần 11 km, qua các phường Đông Hoà, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, An Phú, Thuận Giao, Thuận An, Phú Hoà.

Song hành với đó là tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn dài 64km, đóng vai trò "xương sống logistics" của toàn khu vực. Tuyến đường này đang được đề xuất mở rộng lên 10 làn xe, kết hợp hệ thống cầu vượt và hầm chui nhằm tăng khả năng kết nối liên tỉnh, đồng thời tối ưu lưu thông hàng hóa giữa TP.HCM, Bình Dương (cũ), Đồng Nai và các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam.

Bức tranh hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện với cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, tuyến giao thông chiến lược bắt đầu từ nút giao Vành đai 3. Khi đi vào vận hành, tuyến cao tốc này sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 13, đồng thời thúc đẩy xu hướng giãn dân và dịch chuyển công nghiệp về phía Bắc TP.HCM. Trong khi đó, khu vực ngã sáu An Phú – nơi giao cắt giữa ĐT 743 (đã hoàn tất mở rộng 10 làn xe) và Mỹ Phước – Tân Vạn – cũng đang được thúc đẩy quy hoạch hệ thống cầu vượt thép và hầm chui nhằm tháo gỡ áp lực giao thông kéo dài nhiều năm qua.

Song song với mạng lưới đường bộ, khu Đông Bắc TP.HCM đang dần hình thành mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Theo định hướng quy hoạch, tuyến Metro số 1 sẽ được kéo dài để kết nối với tuyến đường sắt đô thị nội tỉnh Bình Dương, quy mô 19 nhà ga. Đặc biệt, dưới cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 188/2025/QH15, địa phương dự kiến ưu tiên phát triển 14/19 quỹ đất TOD quanh các nhà ga trọng điểm.

Giới chuyên gia nhận định, mô hình TOD không chỉ giúp tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại và nén hơn, mà còn tạo ra các trung tâm nhà ở – thương mại – dịch vụ mới quanh các đầu mối giao thông công cộng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thay đổi thói quen di chuyển, đồng thời đón đầu làn sóng dân cư trí thức và chuyên gia đang dịch chuyển mạnh về khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Sơ đồ quy hoạch phát triển 14 quỹ đất TOD dọc tuyến đường sắt đô thị số 1 Bình Dương

Fenica mở lời giải dòng tiền cho người trẻ dọc hành lang TOD với mức giá 1.79 tỷ/căn

Sự bứt phá của mạng lưới đô thị TOD không chỉ định hình lại giao thông mà còn dẫn dắt luồng dịch chuyển của cư dân trẻ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của thị trường nhà ở hiện nay là quỹ đất bám sát các nhà ga luôn có xu hướng thiết lập mặt bằng giá đắt đỏ, vượt khả năng chi trả của số đông. Nằm trong bán kính 600m tính từ ga An Phú của Metro số 1 (Thủ Dầu Một - Suối Tiên), tổ hợp căn hộ Fenica là một trong số ít dự án tại khu vực hiện nay tiếp cận thị trường bằng mức giá 1,79 tỷ đồng/căn. Đây được xem là lời giải thiết thực cho nhóm khách hàng trẻ muốn sở hữu tài sản, đón đầu làn sóng TOD đang dần được hình thành.

Sức hút của dự án còn đến từ chiến lược cơ cấu lại dòng tiền linh hoạt. Thực tế, bài toán tài chính tại đây được thiết kế sát với năng lực tích lũy của giới chuyên gia và nhóm gia đình trẻ. Sau nhịp thanh toán ban đầu tương đương 30% giá trị, khách hàng được ân hạn nợ gốc và tài trợ lãi suất 0% cho đến mốc nhận nhà (dự kiến tháng 3/2028). Khách hàng cũng có thể chọn phương án "thanh toán bằng tiền lương", việc chia nhỏ tiến độ ở mức tương đương 6 triệu đồng/tháng giúp người mua nhà giải tỏa áp lực từ biến động lãi suất, đồng thời từng bước chuyển hóa chi phí thuê nhà thành khoản tích lũy tài sản dài hạn.

Fenica hướng đến giới chuyên gia và nhóm gia đình trẻ với mức giá dễ tiếp cận 1.79 tỷ/căn

Bên cạnh giải pháp an cư với hệ tiện ích nội khu hướng tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm việc sáng tạo (hồ bơi, gym, phòng livestream, rạp chiếu phim ngoài trời...), lợi thế từ mạng lưới giao thông khép kín còn giúp cư dân Fenica thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ cao cấp của khu vực. Chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển dọc theo các trục đại lộ, người dân có thể dễ dàng tiếp cận các tâm điểm thương mại – y tế lớn như Aeon Mall, Vincom Plaza hay bệnh viện quốc tế Becamex.

Thực tế thị trường cho thấy, ngoài giải pháp an cư, những dự án bám sát hạ tầng liên vùng như Fenica còn sở hữu biên độ khai thác cho thuê ổn định. Việc án ngữ ngay tâm điểm chuỗi các khu công nghiệp và trung tâm logistics (Tân Đông Hiệp, Sóng Thần, Việt Hương, Linh Trung, ICD Tân Cảng…) mang lại lợi thế trực tiếp trong việc đón đầu lực lượng chuyên gia và kỹ sư chất lượng cao đang dịch chuyển về làm việc tại khu vực cửa ngõ.

Sự cộng hưởng giữa bệ phóng hạ tầng tỷ đô và biên độ giá hợp lý đang biến khu Đông Bắc TPHCM trở thành bến đỗ an toàn của dòng vốn thực. Trong bối cảnh đó, những dự án tiên phong tháo gỡ áp lực dòng tiền và bám sát trục trung chuyển TOD như Fenica không chỉ mở ra cánh cửa an cư thiết thực cho thế hệ cư dân trẻ, mà còn được kỳ vọng là khối tài sản tích lũy mang lại giá trị gia tăng bền vững theo từng nhịp hoàn thiện của quy hoạch liên vùng.