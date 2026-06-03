Tin vui tại dự án đường sắt tốc độ cao 147.000 tỷ do doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư

Theo Báo Quảng Ninh, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được địa phương triển khai khẩn trương.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đi qua 7 xã, phường gồm Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu, với tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 154 ha, ảnh hưởng đến 1.897 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành thu hồi phần diện tích đất do UBND các xã, phường quản lý và bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 39 ha mặt bằng sạch. Trong đó, Tuần Châu và Mạo Khê là hai địa phương đầu tiên hoàn thành toàn bộ công tác GPMB.

Theo đánh giá của các địa phương còn lại, tiến độ thực hiện đang được đẩy nhanh nhằm hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/9/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường có tuyến đi qua tiếp tục tập trung triển khai các thủ tục GPMB theo đúng quy định; hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 6/2026. Đồng thời, việc phê duyệt phương án bồi thường phải được hoàn thành trong tháng 7/2026.

Trước đó vào ngày 12/4/2026, tại phường Tuần Châu, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Vingroup và UBND các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh chính thức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Tuyến đường sắt được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ khai thác tối đa đạt 350 km/h, riêng đoạn đi qua khu vực Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/h.

Dự án có chiều dài khoảng 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh), cùng 1 depot (trung tâm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu đỗ tàu) tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với hiện nay.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và khu vực Đồng bằng sông Hồng.