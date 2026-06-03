Đà Nẵng cho thuê nhà ở xã hội từ 54.000 đồng/m2/tháng

UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã ban hành khung giá thuê nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, khung giá thuê NƠXH được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính Công đoàn áp dụng theo từng loại nhà. Đối với chung cư có quy mô dưới 5 tầng (không có tầng hầm) giá thuê tối thiểu 68.000 đồng/m2/tháng, tối đa 108.000 đồng/m2/tháng; toà có tầng hầm giá thuê từ 77.000 đồng/m2/tháng và tối đa 122.000 đồng/m2/tháng.

Đà Nẵng ban hành khung giá thuê nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Thanh Hiền.

Chung cư có số tầng càng cao giá cho thuê càng tăng, cao nhất là chung cư từ 24 -30 tầng (có 2 tầng hầm), giá thuê tối thiểu 106.000 đồng/m2/tháng và tối đa 171.000 đồng/m2/tháng.

Đối với NƠXH do cá nhân tự đầu tư xây dựng, loại nhà ở riêng lẻ 1 tầng, căn hộ khép kín, có giá cho thuê thấp nhất, 54.000 đồng/m2/tháng. Nhà ở riêng lẻ từ 2-3 tầng giá thuê từ 82.000/đồng - 89.000 đồng/m2/tháng. Nhà từ 4-5 tầng, diện tích xây dựng dưới 50m2 có giá thuê từ 89.000 đồng - 97.000 đồng/m2/tháng.

Riêng giá thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp dao động từ 63.000 đồng/m2/tháng đến 162.000 đồng/m2/tháng, tùy theo quy mô tòa nhà.

UBND thành phố giao các đơn vị chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện khung giá thuê NƠXH, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.