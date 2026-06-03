Tiềm lực chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội 735 tỷ đồng ở Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Gia Bình 2 tại xã Gia Bình.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Gia Bình 2 do Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Bình làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích khoảng 2 ha, quy mô dân số khoảng 1.996 người.

Theo quy hoạch, dự án gồm 2 tòa nhà ở xã hội cao 12 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 52.650 m², cung cấp khoảng 660 căn hộ cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội. Ngoài ra, dự án còn có 24 căn nhà ở thương mại liền kề thấp tầng, được xây dựng trên 3 khu đất với chiều cao tối đa 7 tầng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh các hạng mục nhà ở, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và giao thông nội khu. Trong đó, diện tích đất cây xanh, sân chơi và bãi đỗ xe khoảng 3.820,6 m²; đất giao thông khoảng 4.623,2 m².

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 735 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm 9 tháng hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, 36 tháng thi công xây dựng và 3 tháng nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong xác định giá bán, giá thuê và đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

Nói thêm về chủ đầu tư, Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Bình (Gia Bình) mới chỉ được thành lập cuối tháng 1/2026, trụ sở tại TDP Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 200 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Đình Kha (50%); Phương Hữu Bẩy (10%), Đào Đình Tấn (30%) và Nguyễn Duy Ký (10%).

Ông Nguyễn Duy Ký (SN 1973) là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Ký còn đứng tên, cổ đông nắm 60% vốn tại Công ty TNHH Thành Long Khánh- doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà các loại.



