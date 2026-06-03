Văn Phú hé lộ “THE SELECTED”: Tinh hoa sống qua trải nghiệm độc bản

Giữa tháng 4/2026, triển lãm nghệ thuật đa tầng thị giác "Muôn vị nhân sinh" diễn ra tại Công viên bờ sông Thủ Thiêm Riverstage (TP.HCM) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan nhờ cách kết hợp giữa nghệ thuật, kiến trúc và trải nghiệm cảm xúc.

Tiếp nối hành trình đó, THE BENCHMARKS đã đưa câu chuyện về Vlasta Premier - Phú Thuận bước sang một chương mới. Gần 1.000 khách mời cùng đi qua hành trình trải nghiệm được kiến tạo từ nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc và những kết nối cảm xúc, qua đó từng bước phác họa giá trị mà Văn Phú đang theo đuổi.

Từ những giá trị về tổ ấm và chuẩn sống đã được định hình, Văn Phú tiếp tục đào sâu câu chuyện bằng một lát cắt giàu cảm xúc hơn. THE SELECTED - An Immersive Culinary Experience - sự kiện dành riêng cho khách hàng đặc biệt của dự án Vlasta Premier - Phú Thuận được giới thiệu như một trải nghiệm nghệ thuật - ẩm thực đa giác quan, đưa người xem đi qua những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cầm - Kỳ - Thi - Họa và hành trình khám phá những khoảnh khắc vô giá

Khác với những buổi tiệc trải nghiệm thông thường, THE SELECTED được xây dựng như một hành trình cảm xúc kéo dài xuyên suốt nhiều chương. Mỗi tiết mục, mỗi món ăn và từng chuyển động sân khấu đều được liên kết bởi một câu chuyện chung về hành trình sống của con người, từ những khởi đầu trong trẻo cho đến những khoảnh khắc trưởng thành, kết nối và viên mãn.

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy không gian sự kiện được thiết kế theo tông màu trầm ấm với cảm hứng từ nghệ thuật đương đại. Các chi tiết sân khấu, triển lãm, ánh sáng và visual mapping được phát triển đồng bộ nhằm tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho khách tham dự. Theo thông tin được công bố, THE SELECTED lấy cảm hứng từ triết lý "Cầm - Kỳ - Thi - Họa" - bốn giá trị từng được xem là chuẩn mực của một đời sống tinh hoa trong văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, thay vì tái hiện theo cách tiếp cận truyền thống, chương trình lựa chọn diễn giải những giá trị này bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Nếu "Cầm" đại diện cho những thanh âm nguyên bản và sự khởi đầu của cảm xúc, "Kỳ" là hành trình đối thoại với chính mình để khám phá bản sắc riêng, "Thi" mở ra những kết nối giữa con người với con người thông qua cảm xúc và sự đồng điệu thì "Họa" được khép lại bằng những khoảnh khắc bình yên, đủ đầy của một cuộc sống được vun đắp theo thời gian.

Thông điệp xuyên suốt mà THE SELECTED muốn truyền tải nằm ở ý niệm về những khoảnh khắc vô giá trong cuộc đời. Đó có thể là giây phút lần đầu khám phá thế giới, những dấu mốc trưởng thành, thời điểm mở ra một gia đình mới hoặc đơn giản là khoảnh khắc được sống trọn vẹn bên những người thân yêu. Tất cả được lựa chọn, chắt lọc và kể lại bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, giống như cách mỗi con người lưu giữ những ký ức quan trọng nhất của riêng mình.

Ý tưởng này cũng tạo nên sự liên kết với hành trình phát triển các dự án của Văn Phú. Thay vì giới thiệu sản phẩm theo cách truyền thống, thương hiệu lựa chọn kể câu chuyện về giá trị sống, về những cảm xúc mà một không gian sống có thể mang lại cho cư dân trong suốt nhiều năm.

Điểm nhấn đáng chú ý của THE SELECTED nằm ở cấu trúc dining show, xen kẽ giữa các phần trình diễn là thực đơn gồm 8 món ăn được phục vụ theo từng mạch cảm xúc của câu chuyện. Âm nhạc, múa đương đại, trình diễn ánh sáng, visual art và những hiệu ứng sân khấu tương tác được sắp đặt như một phần của trải nghiệm thưởng thức, thay vì xuất hiện độc lập như những tiết mục giải trí đơn thuần.

Những ẩn số phía sau THE SELECTED

Bên cạnh concept được đầu tư công phu, THE SELECTED còn nhận được sự quan tâm đặc biệt với sự xác nhận góp mặt của rapper Đen. Được biết đến với những bản hit giàu chất tự sự, góc nhìn sâu sắc về cuộc sống cùng phong cách kể chuyện bằng âm nhạc đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng công chúng nhiều năm qua, sự xuất hiện của nam rapper hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc dành cho khách mời.

Không dừng lại ở đó, ban tổ chức cũng hé lộ sự góp mặt của đầu bếp sẽ đảm nhiệm vai trò kiến tạo toàn bộ hành trình vị giác tại THE SELECTED. Được biết, đây là bếp trưởng tài hoa từng mang đến nhà hàng 2 năm liên tiếp được Michelin Guide vinh danh, sở hữu kinh nghiệm trong lĩnh vực fine dining và theo đuổi triết lý kể chuyện thông qua ẩm thực. Tuy nhiên, danh tính chính thức vẫn đang được giữ kín và sẽ được công bố trong thời gian tới.

Với sự kết hợp giữa không gian được đầu tư công phu, concept giàu tính biểu tượng cùng sự đồng hành của những nhân vật đặc biệt, THE SELECTED đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dining show đáng chú ý nhất trong mùa hè năm nay, mở ra một cách thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực hoàn toàn khác biệt. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại Riverstage Thủ Thiêm, TP.HCM với quy mô giới hạn, hứa hẹn mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan đầy cảm xúc dành riêng cho 199 khách hàng đặc biệt của dự án Vlasta Premier - Phú Thuận.