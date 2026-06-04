Chi tiết gần 5ha đất tại phường Thanh Xuân được Hà Nội đưa vào kế hoạch thu hồi

Báo VietNamNet đưa tin, có gần 5ha đất tại phường Thanh Xuân được Hà Nội đưa vào kế hoạch thu hồi giai đoạn 2026-2030 nhằm phục vụ các dự án giao thông và đô thị trọng điểm; trong đó đáng chú ý có tuyến Vành đai 2,5 và Khu đô thị mới Phùng Khoang.Trong số các dự án, có 3 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 1 dự án vốn ngoài ngân sách.

Vành đai 2,5 Hà Nội dài 19,64 km, bắt đầu từ khu đô thị Ciputra, kết thúc tại nút giao vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường có mặt cắt quy hoạch rộng 40-50 m, được chia thành 13 đoạn, triển khai bằng nhiều hình thức và nguồn vốn. Đến nay, khoảng 7,6 km đã hoàn thành theo quy hoạch, 9,36 km đang được đầu tư xây dựng. Trong ảnh là đoạn từ khu vực Đầm Hồng hướng về đường Lĩnh Nam và cầu Thanh Trì vừa được đưa vào khai thác./ Theo VnExpress.

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có 2 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, gồm dự án tu bổ di tích lịch sử Gò Đống Thây và dự án cải tạo theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân.

Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang được khởi công từ quý II/2007. Đây là một trong những dự án phát triển đô thị quy mô lớn tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô. Việc tiếp tục đưa dự án vào danh mục thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 nhằm hoàn thiện các thủ tục cần thiết và đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục còn lại.

Dự án cải tạo tuyến phố Nguyễn Tuân được người dân địa phương quan tâm bởi đây là khu vực có mật độ dân cư cao và thường xuyên chịu áp lực giao thông. Dự án được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện khả năng lưu thông trên tuyến.

Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, phường Thanh Xuân có thêm một dự án mới được bổ sung vào danh mục là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Ngụy Như Kon Tum.

Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng của trục Vành đai 2,5, được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối giao thông khu vực phía Tây Nam thành phố, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến và một số tuyến đường nội đô lân cận.

Ở nhóm dự án vốn ngoài ngân sách, phường Thanh Xuân có 1 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 là Khu đô thị mới Phùng Khoang.

Trước đó, báo Lao Động đưa tin, theo danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, tại phường Bạch Mai sẽ triển khai 7 dự án.

Trong số này, có 6 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP năm 2025 và 1 dự án đăng ký mới.

Giai đoạn 2026 - 2030, tại phường Bạch Mai sẽ xây dựng trường tiểu học và trường mầm non tại 418 Bạch Mai.

Cùng với đó, thành phố thu hồi 0,4114ha đất để xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (từ cổng Queen Bee (cũ) đến ranh giới khu đất quy hoạch dự kiến xây dựng TTVH-TDTT quận Hai Bà Trưng tại phía Tây Bắc Công viên Tuổi trẻ Thủ đô).