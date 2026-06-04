Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Quái vật" hạ tầng dài nhất thế giới được 10.000 người dựng lên trong 3 năm, lập kỷ lục ngay khi khánh thành khiến Trung Quốc cũng phải nể phục

| | Bất động sản

Công trình này dài gần 165km, gấp hơn 30 lần cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay là Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng), đồng thời vượt xa các cây cầu nổi tiếng trên thế giới.

Trong cuộc đua xây dựng hạ tầng quy mô lớn, Trung Quốc sở hữu một công trình mà suốt hơn một thập kỷ qua vẫn chưa có đối thủ nào vượt qua về chiều dài. Đó là cầu Đan Dương – Côn Sơn (Danyang–Kunshan Grand Bridge), cây cầu dài nhất thế giới theo ghi nhận của Guinness kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2011.

Với chiều dài lên tới 164,8 km, công trình này dài gấp hơn 30 lần cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay là Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng), đồng thời vượt xa các cây cầu nổi tiếng trên thế giới.

Theo Baijiahao, cầu Đan Dương – Côn Sơn bắc qua 5 thành phố, bắt đầu từ Đan Dương, đi qua Thường Châu, Vô Tích, Tô Châu và cuối cùng kết thúc ở Côn Sơn, khoảng cách này tương đương với việc xây một cây cầu dài từ trung tâm Đặc khu hành chính Hongkong, xuyên qua các thành phố Thâm Quyến, Đông Hoản, đến tận quận Hoa Đô của thành phố Quảng Châu.

Dự án được khởi công vào năm 2008, huy động khoảng 10.000 nhân công và hoàn thành sau 3 năm thi công. Công trình sử dụng hơn 4.500 dầm hộp bê tông, mỗi dầm nặng khoảng 900 tấn, với tổng trọng lượng lên tới 4 triệu tấn. Tổng chi phí xây dựng vào khoảng 30 tỷ NDT (tương đương 4,1 tỷ USD), đưa dự án trở thành một trong những công trình giao thông đắt đỏ nhất thế giới.

Cầu Đan Dương – Côn Sơn nằm trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải, kết nối hai trung tâm kinh tế lớn là Nam Kinh và Thượng Hải, đi qua khu vực đồng bằng sông Dương Tử, một trong những vùng có tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế mạnh nhất châu Á.﻿

Ngày 30/6/2011, cầu Đan Dương – Côn Sơn chính thức thông xe cùng với lễ khai trương tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải. Sau 12 năm vận hành, tuyến đường này đã trở thành tuyến đường sắt cao tốc có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc nhờ lưu lượng hành khách lớn.

Một trong những điểm nổi bật của cầu Đan Dương – Côn Sơn là khả năng chống chịu các điều kiện khắc nghiệt. Công trình được thiết kế để chịu được động đất lên tới 8 độ Richter, các cơn bão lớn và cả va chạm từ tàu có tải trọng tới 300.000 tấn.

Thách thức lớn nhất trong quá trình xây dựng là nền đất yếu đặc trưng của đồng bằng sông Dương Tử. Để giải quyết bài toán này, các kỹ sư đã sử dụng hàng nghìn trụ bê tông cùng hệ kết cấu liên tục nhằm phân bổ tải trọng hiệu quả trên nền đất mềm. Một số khu vực còn được thiết kế với khoảng thông thuyền lên tới 150 m để đảm bảo giao thông thủy bên dưới.

Không chỉ giữ kỷ lục về quy mô, công trình còn được đánh giá là một trong những dự án giao thông thành công nhất của Trung Quốc, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao lưu giữa các đô thị dọc tuyến và tạo động lực phát triển cho toàn bộ khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Công trình còn phản ánh bước tiến của ngành xây dựng cầu tại Trung Quốc. Theo trang tin 163 (Trung Quốc), công nghệ xây cầu của nước này đã chuyển từ phương pháp truyền thống sang công nghệ cao, đặc biệt trong việc thi công các công trình nhịp siêu lớn.

Ngay từ khi đưa vào vận hành năm 2011, cầu Đan Dương - Côn Sơn thu hút nhiều sự chú ý đã được thông xe và được khen ngợi là cây cầu dài nhất và là cây cầu đầu tiên sử dụng dầm liên hợp thép-bê tông, thể hiện bước đột phá mới trong công nghệ xây cầu của Trung Quốc với tư cách là một “siêu dự án”.

“Cầu Đan Dương – Côn Sơn chắc chắn là một công trình kỹ thuật đáng chú ý và sẽ để lại dấu ấn khó phai mờ trên thế giới”, truyền thông Trung Quốc nhận định.

Việc xây dựng thành công cầu Đan Dương – Côn Sơn đánh dấu thành tựu to lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tú An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động máy móc thi công nhà ga tại siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động máy móc thi công nhà ga tại siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử Nổi bật

Sun Group làm khu đô thị sinh thái hơn 4.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Sun Group làm khu đô thị sinh thái hơn 4.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh Nổi bật

Novaland (NVL) đưa ra đề xuất đặc biệt với đại đô thị du lịch 5 tỷ USD, rộng gần 1.000 ha

Novaland (NVL) đưa ra đề xuất đặc biệt với đại đô thị du lịch 5 tỷ USD, rộng gần 1.000 ha

13:54 , 04/06/2026
Siêu dự án 44.000 tỷ đồng của công ty tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam đón tin vui

Siêu dự án 44.000 tỷ đồng của công ty tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam đón tin vui

13:49 , 04/06/2026
Văn Phú ký kết hợp tác chiến lược với UAD, nâng tầm chuẩn mực quy hoạch

Văn Phú ký kết hợp tác chiến lược với UAD, nâng tầm chuẩn mực quy hoạch

13:30 , 04/06/2026
The Collectors’ khai mở hành trình 58 Nhà Giám tuyển khắc dấu ấn tinh hiếm

The Collectors’ khai mở hành trình 58 Nhà Giám tuyển khắc dấu ấn tinh hiếm

13:30 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên