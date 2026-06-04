"Quái vật" hạ tầng dài nhất thế giới được 10.000 người dựng lên trong 3 năm, lập kỷ lục ngay khi khánh thành khiến Trung Quốc cũng phải nể phục

Trong cuộc đua xây dựng hạ tầng quy mô lớn, Trung Quốc sở hữu một công trình mà suốt hơn một thập kỷ qua vẫn chưa có đối thủ nào vượt qua về chiều dài. Đó là cầu Đan Dương – Côn Sơn (Danyang–Kunshan Grand Bridge), cây cầu dài nhất thế giới theo ghi nhận của Guinness kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2011.

Với chiều dài lên tới 164,8 km, công trình này dài gấp hơn 30 lần cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay là Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng), đồng thời vượt xa các cây cầu nổi tiếng trên thế giới.

Theo Baijiahao, cầu Đan Dương – Côn Sơn bắc qua 5 thành phố, bắt đầu từ Đan Dương, đi qua Thường Châu, Vô Tích, Tô Châu và cuối cùng kết thúc ở Côn Sơn, khoảng cách này tương đương với việc xây một cây cầu dài từ trung tâm Đặc khu hành chính Hongkong, xuyên qua các thành phố Thâm Quyến, Đông Hoản, đến tận quận Hoa Đô của thành phố Quảng Châu.

Dự án được khởi công vào năm 2008, huy động khoảng 10.000 nhân công và hoàn thành sau 3 năm thi công. Công trình sử dụng hơn 4.500 dầm hộp bê tông, mỗi dầm nặng khoảng 900 tấn, với tổng trọng lượng lên tới 4 triệu tấn. Tổng chi phí xây dựng vào khoảng 30 tỷ NDT (tương đương 4,1 tỷ USD), đưa dự án trở thành một trong những công trình giao thông đắt đỏ nhất thế giới.

Cầu Đan Dương – Côn Sơn nằm trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải, kết nối hai trung tâm kinh tế lớn là Nam Kinh và Thượng Hải, đi qua khu vực đồng bằng sông Dương Tử, một trong những vùng có tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế mạnh nhất châu Á.﻿

Ngày 30/6/2011, cầu Đan Dương – Côn Sơn chính thức thông xe cùng với lễ khai trương tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải. Sau 12 năm vận hành, tuyến đường này đã trở thành tuyến đường sắt cao tốc có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc nhờ lưu lượng hành khách lớn.

Một trong những điểm nổi bật của cầu Đan Dương – Côn Sơn là khả năng chống chịu các điều kiện khắc nghiệt. Công trình được thiết kế để chịu được động đất lên tới 8 độ Richter, các cơn bão lớn và cả va chạm từ tàu có tải trọng tới 300.000 tấn.

Thách thức lớn nhất trong quá trình xây dựng là nền đất yếu đặc trưng của đồng bằng sông Dương Tử. Để giải quyết bài toán này, các kỹ sư đã sử dụng hàng nghìn trụ bê tông cùng hệ kết cấu liên tục nhằm phân bổ tải trọng hiệu quả trên nền đất mềm. Một số khu vực còn được thiết kế với khoảng thông thuyền lên tới 150 m để đảm bảo giao thông thủy bên dưới.

Không chỉ giữ kỷ lục về quy mô, công trình còn được đánh giá là một trong những dự án giao thông thành công nhất của Trung Quốc, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao lưu giữa các đô thị dọc tuyến và tạo động lực phát triển cho toàn bộ khu vực đồng bằng sông Dương Tử.

Công trình còn phản ánh bước tiến của ngành xây dựng cầu tại Trung Quốc. Theo trang tin 163 (Trung Quốc), công nghệ xây cầu của nước này đã chuyển từ phương pháp truyền thống sang công nghệ cao, đặc biệt trong việc thi công các công trình nhịp siêu lớn.

Ngay từ khi đưa vào vận hành năm 2011, cầu Đan Dương - Côn Sơn thu hút nhiều sự chú ý đã được thông xe và được khen ngợi là cây cầu dài nhất và là cây cầu đầu tiên sử dụng dầm liên hợp thép-bê tông, thể hiện bước đột phá mới trong công nghệ xây cầu của Trung Quốc với tư cách là một “siêu dự án”.

“Cầu Đan Dương – Côn Sơn chắc chắn là một công trình kỹ thuật đáng chú ý và sẽ để lại dấu ấn khó phai mờ trên thế giới”, truyền thông Trung Quốc nhận định.