Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sun Group làm khu đô thị sinh thái hơn 4.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

| | Bất động sản

Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (cũ) dự kiến được vào từ quý III năm nay với tổng mức đầu tư gần 4.200 tỷ đồng.

Sun Group làm khu đô thị sinh thái hơn 4.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh- Ảnh 1.

Vào tháng 6/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (cũ). Đến tháng 1/2026, địa phương đã duyệt nhà đầu tư dự án đối với Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long.

Theo phê duyệt, dự án có tổng diện tích khoảng 20,3 ha, nay thuộc địa bàn phường Quang Hanh, Quảng Ninh. Phía bắc giáp khu nghỉ dưỡng Hilton Quang Hanh Onsen, phía đông giáp đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Trục giao thông chính của dự án đấu nối trực tiếp với đường bao biển và quốc lộ 18. Vị trí này cách vùng ven bờ thuộc vịnh Bái Tử Long khoảng 1km về phía đông.

Diện tích đất này nằm trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 - phân khu A. Cơ cấu sử dụng đất gồm khoảng 4,1 ha đất ở (bao gồm quỹ đất nhà ở xã hội), 10,2 ha đất thương mại - dịch vụ, hơn 5,2 ha cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh - cảnh quan, và gần 0,8 ha đất lâm nghiệp, cây xanh giữ nguyên trạng.

Khu đất dự án trước đây là mỏ khai thác đá, đã dừng hoạt động từ năm 2019. Ngoài ra còn có một phần diện tích rừng trên núi đá. Dự án không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Hạng mục chính của dự án là 131 căn biệt thự cao 3 tầng. Khu thương mại dịch vụ gồm 1 khách sạn cao 17 tầng nổi; 1 nhà đa năng cao 10 tầng; 1 nhà đón tiếp cao 6 tầng; nhà hàng, khu công viên chuyên đề và khu locker sauna.

Thông tin mới nhất từ chủ đầu tư, dự kiến hết quý III/2026 sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư; triển khai xây dựng từ quý IV/2026; hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý IV/2029. Tổng mức đầu tư 4.180 tỷ đồng.

Mặt Trời Hạ Long là thành viên Tập đoàn Sun Group. Doanh nghiệp này thành lập vào 2014 và đang vận hành tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long tại Quảng Ninh.

Tâm Nguyên

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đất thổ cư giảm giá tiền tỷ vẫn ế: Cá biệt có căn "hàng khủng" 100 tỷ rao bán cả năm không có ai ngó ngàng

Nhà đất thổ cư giảm giá tiền tỷ vẫn ế: Cá biệt có căn "hàng khủng" 100 tỷ rao bán cả năm không có ai ngó ngàng Nổi bật

Lương 15 triệu đồng/tháng, mỗi năm được sếp ưu ái tăng 10% thu nhập, người trẻ vẫn "khóc ròng" khi biết phải đến tuổi U60 mới đủ tiền mua nhà Hà Nội

Lương 15 triệu đồng/tháng, mỗi năm được sếp ưu ái tăng 10% thu nhập, người trẻ vẫn "khóc ròng" khi biết phải đến tuổi U60 mới đủ tiền mua nhà Hà Nội Nổi bật

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động máy móc thi công nhà ga tại siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động máy móc thi công nhà ga tại siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

07:22 , 04/06/2026
Vlasta Premier - Phú Thuận của Văn Phú lọt Top 10 dự án nhà ở tiềm năng nhất

Vlasta Premier - Phú Thuận của Văn Phú lọt Top 10 dự án nhà ở tiềm năng nhất

19:30 , 03/06/2026
Hé lộ tòa căn hộ có giá thuê kỷ lục bên sông Hàn Đà Nẵng

Hé lộ tòa căn hộ có giá thuê kỷ lục bên sông Hàn Đà Nẵng

19:30 , 03/06/2026
Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An

Dấu tích con đường hơn thế kỷ dưới cửa biển Thuận An

19:18 , 03/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên