Sun Group làm khu đô thị sinh thái hơn 4.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Vào tháng 6/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (cũ). Đến tháng 1/2026, địa phương đã duyệt nhà đầu tư dự án đối với Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long.

Theo phê duyệt, dự án có tổng diện tích khoảng 20,3 ha, nay thuộc địa bàn phường Quang Hanh, Quảng Ninh. Phía bắc giáp khu nghỉ dưỡng Hilton Quang Hanh Onsen, phía đông giáp đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Trục giao thông chính của dự án đấu nối trực tiếp với đường bao biển và quốc lộ 18. Vị trí này cách vùng ven bờ thuộc vịnh Bái Tử Long khoảng 1km về phía đông.

Diện tích đất này nằm trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 - phân khu A. Cơ cấu sử dụng đất gồm khoảng 4,1 ha đất ở (bao gồm quỹ đất nhà ở xã hội), 10,2 ha đất thương mại - dịch vụ, hơn 5,2 ha cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh - cảnh quan, và gần 0,8 ha đất lâm nghiệp, cây xanh giữ nguyên trạng.

Khu đất dự án trước đây là mỏ khai thác đá, đã dừng hoạt động từ năm 2019. Ngoài ra còn có một phần diện tích rừng trên núi đá. Dự án không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Hạng mục chính của dự án là 131 căn biệt thự cao 3 tầng. Khu thương mại dịch vụ gồm 1 khách sạn cao 17 tầng nổi; 1 nhà đa năng cao 10 tầng; 1 nhà đón tiếp cao 6 tầng; nhà hàng, khu công viên chuyên đề và khu locker sauna.

Thông tin mới nhất từ chủ đầu tư, dự kiến hết quý III/2026 sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư; triển khai xây dựng từ quý IV/2026; hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý IV/2029. Tổng mức đầu tư 4.180 tỷ đồng.

Mặt Trời Hạ Long là thành viên Tập đoàn Sun Group. Doanh nghiệp này thành lập vào 2014 và đang vận hành tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Ha Long tại Quảng Ninh.