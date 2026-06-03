Vlasta Premier - Phú Thuận của Văn Phú lọt Top 10 dự án nhà ở tiềm năng nhất

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II được xem là một trong những sự kiện uy tín hàng đầu của ngành địa ốc, quy tụ hàng loạt doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn trên cả nước. Không chỉ là nơi tôn vinh những doanh nghiệp, dự án tiêu biểu, Giải thưởng còn được xem là nguồn động lực để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển xanh, chuyển đổi số, chú trọng chất lượng sản phẩm và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững trong dài hạn.

Để đảm bảo tính khách quan, Giải thưởng được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo gồm các nhà quản lý, kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị hàng đầu. Các dự án tham gia đều phải trải qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, dựa trên các tiêu chí về năng lực phát triển, tính khả thi, giá trị thực tiễn và đóng góp cho cộng đồng.

Trong cơ cấu Giải thưởng, hạng mục "Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam" được xem là một trong những hạng mục có tính cạnh tranh cao, bởi đây không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng phát triển dự án mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư. Để được vinh danh, các doanh nghiệp phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt về tính minh bạch pháp lý, quy hoạch và thiết kế phù hợp với nhu cầu thị trường, năng lực tài chính, tiến độ triển khai, hệ thống tiện ích cũng như khả năng đóng góp tích cực cho sự phát triển đô thị.

Với lợi thế về vị trí, hạ tầng, tiện ích cùng định hướng phát triển khác biệt, đón đầu xu hướng sống mới của cư dân đô thị hiện đại, Vlasta Premier - Phú Thuận của chủ đầu tư Văn Phú đã tạo được dấu ấn riêng và vượt qua nhiều tên tuổi lớn trên thị trường để được xướng tên tại hạng mục này.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Đào Trí, phường Phú Thuận (TP.HCM), dự án nằm tại khu vực được ví như "cung đường tỷ đô" của phía Nam TP Hồ Chí Minh nhờ quy hoạch ven sông quy mô lớn. Đây là vị trí chiến lược, đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ của TP.HCM trong giai đoạn 2026-2027 với hàng loạt công trình trọng điểm.

Phối cảnh tổng thể dự án Vlasta Premier – Phú Thuận

Đáng chú ý nhất là dự án cầu Thủ Thiêm 4, dự kiến kết nối trực tiếp khu Nam với trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm. Khi công trình hoàn thành, thời gian di chuyển từ dự án đến khu vực trung tâm thành phố sẽ được rút ngắn chỉ còn khoảng 5 - 10 phút. Song song đó, việc mở rộng lộ giới đường Đào Trí lên 40m được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh giá trị thương mại và tiềm năng tăng giá của toàn khu vực.

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, dự án còn nằm liền kề hệ sinh thái tiện ích quốc tế của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Từ Vlasta Premier - Phú Thuận, cư dân chỉ mất chưa đầy 5 phút để tiếp cận Crescent Mall, SC VivoCity, Bệnh viện FV, Đại học RMIT cùng hàng loạt trường quốc tế danh tiếng. Đây là lợi thế lớn đối với nhóm khách hàng trung lưu và giới chuyên gia đang tìm kiếm môi trường sống chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm đô thị.

Vlasta Premier – Phú Thuận sở hữu vị trí tinh hoa ven sông Sài Gòn

Không đơn thuần được phát triển như một dự án nhà ở cao cấp, Vlasta Premier - Phú Thuận còn là bước hiện thực hóa triết lý "bất động sản vị nhân sinh" mà Văn Phú theo đuổi nhiều năm qua. Thay vì chỉ tập trung vào giá trị sở hữu tài sản, dự án hướng tới việc kiến tạo một môi trường sống có khả năng nuôi dưỡng đời sống tinh thần, thúc đẩy kết nối cộng đồng và xây dựng những giá trị bền vững cho cư dân trong dài hạn. Tại Vlasta Premier – Phú Thuận hệ tiện ích vị nhân sinh được tuyển chọn phục vụ đa dạng nhu cầu Work - Live - Learn - Wellbeing của cư dân hiện đại.

Vì vậy, dù quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và nhiều dự án phát triển theo hướng tối đa hóa mật độ xây dựng, Vlasta Premier - Phú Thuận vẫn lựa chọn một hướng đi riêng với mật độ căn hộ thấp nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Mỗi tầng chỉ bố trí 11 căn hộ nhưng được trang bị tới 7 thang máy - tỷ lệ hiếm gặp trên thị trường hiện nay. Thiết kế này giúp gia tăng tính riêng tư, giảm áp lực di chuyển.

Ngoài ra, dự án cũng đặc biệt chú trọng đến thiết kế kiến trúc và không gian sống. Dưới bàn tay của đơn vị thiết kế danh tiếng FORG Architects, dự án mang đậm dấu ấn kiến trúc hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên. Nhờ vị trí nằm ngay ngã ba sông Sài Gòn và sông Nhà Bè, phần lớn căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama rộng mở hướng ra sông nước và mảng xanh tự nhiên. Không gian sống ven sông kết hợp cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn phía Nam TP Hồ Chí Minh tạo nên "bộ lọc không khí" tự nhiên, mang đến môi trường sống wellness, giúp cư dân có thể tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Theo Hội đồng Giám khảo Giải thưởng, thị trường bất động sản trong giai đoạn tới sẽ chứng kiến xu hướng dịch chuyển mạnh sang các dự án đề cao trải nghiệm sống, không gian xanh và giá trị cộng đồng. Đây cũng là lý do các mô hình phát triển theo định hướng "wellness living" như Vlasta Premier - Phú Thuận được đánh giá cao.

Sở hữu vị trí ven sông hiếm có, hưởng lợi trực tiếp từ các cú hích hạ tầng và theo đuổi triết lý phát triển "vị nhân sinh", Vlasta Premier - Phú Thuận không chỉ mở ra chuẩn sống mới tại khu Nam TP.HCM mà còn khẳng định tiềm năng trở thành điểm đến an cư và đầu tư nổi bật trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những sản phẩm bất động sản có giá trị thực, giàu trải nghiệm sống và khả năng tăng trưởng bền vững, dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn mới trên bản đồ bất động sản phía Nam TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030.