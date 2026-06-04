Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động máy móc thi công nhà ga tại siêu dự án 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Chủ đầu tư đang đẩy mạnh công tác san lấp mặt bằng tại khu vực tuyến đi qua phường Tuần Châu (ảnh: Báo Quảng Ninh).

Theo Báo Quảng Ninh, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài gần 40 km đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tiếp nhận những diện tích mặt bằng đầu tiên được bàn giao, VinSpeed đã nhanh chóng huy động máy móc, thiết bị cùng nhân lực để triển khai công tác khảo sát, thăm dò và thi công tại nhiều vị trí trên tuyến.

Theo báo cáo của Tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án, đến nay, 2 trong số 7 địa phương có tuyến đi qua là phường Tuần Châu và phường Mạo Khê đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất do địa phương quản lý.

Cùng với diện tích đã hoàn thành tại 5 xã, phường còn lại, tổng diện tích mặt bằng sạch bàn giao cho chủ đầu tư đạt gần 39 ha (tương đương 20,7% tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng của dự án).

Theo lãnh đạo UBND phường Tuần Châu, ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm đếm, địa phương đã bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Hiện chủ đầu tư đã huy động số lượng lớn máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công dọc tuyến và khu vực nhà ga. Địa phương cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình triển khai, góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Nhà thầu đã tập kết máy móc, thiết bị và triển khai thi công tại khu vực nhà ga trên địa bàn phường Tuần Châu (ảnh: Báo Quảng Ninh).

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án được chính thức khởi công vào ngày 12/4/2026. Tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ khai thác tối đa đạt 350 km/h, riêng đoạn đi qua khu vực Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/h.

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh), cùng 1 depot (trung tâm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu đỗ tàu) tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với hiện nay.