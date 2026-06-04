The Collectors’ khai mở hành trình 58 Nhà Giám tuyển khắc dấu ấn tinh hiếm

Sáng ngày 01.06.2026 tại GEM Center, GIDEV tổ chức The Curators’ Premiere - sự kiện khởi động chính thức cho The Collectors’, bộ sưu tập 58 dinh thự tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Long Trường, TP.HCM.

Đây không chỉ là buổi khởi động dành cho đội ngũ kinh doanh. Quan trọng hơn, sự kiện đánh dấu bước chuẩn bị đầu tiên để 580 Nhà Giám tuyển cùng bước vào một chuẩn mực tư vấn mới: không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn có khả năng đọc, thẩm định và truyền tải những giá trị tinh hoa của The Collectors’ đến đúng những chủ nhân xứng tầm.

Một sản phẩm hữu hạn cần một cách tiếp cận khác

The Collectors’ được phát triển như một bộ sưu tập dinh thự hữu hạn, chỉ gồm 58 căn. Mỗi dinh thự có diện tích khoảng 1.000m², hướng đến nhóm khách hàng xem bất động sản không chỉ là nơi ở, mà còn là một tài sản mang dấu ấn thành tựu, phong cách sống và khả năng lưu giữ giá trị theo thời gian.

Ở phân khúc này, giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở diện tích, vị trí hay tiêu chuẩn bàn giao. Điều làm nên sức nặng của The Collectors’ còn đến từ tính hữu hạn, sự riêng tư, quy hoạch chọn lọc, pháp lý sở hữu riêng và khả năng trở thành một tài sản truyền đời trong danh mục của những gia chủ có vị thế. Chính vì vậy, The Collectors’ không thể được tiếp cận bằng ngôn ngữ bán hàng đại trà.

Một sản phẩm dành cho nhóm chủ nhân tinh hoa cần được truyền tải bởi những người có đủ sự am hiểu, bản lĩnh và chuẩn mực đối thoại tương xứng. Đó là lý do GIDEV lựa chọn định danh Nhà Giám tuyển cho đội ngũ trực tiếp đồng hành cùng The Collectors’.

Một sản phẩm hữu hạn cần tiếp cận một cách khác

Nhà Giám tuyển: Không chỉ bán sản phẩm, mà thẩm định và dẫn dắt giá trị

Trong lĩnh vực nghệ thuật, giám tuyển là người hiểu giá trị của từng tác phẩm, biết đặt tác phẩm vào đúng bối cảnh và dẫn dắt người xem tiếp cận tác phẩm bằng một nhãn quan sâu sắc hơn.

Những Nhà Giám tuyển - người thẩm định và dẫn dắt giá trị

Với The Collectors’, tinh thần ấy được chuyển hóa vào vai trò của đội ngũ tư vấn bất động sản. Nhà Giám tuyển không chỉ là người nắm thông tin sản phẩm. Họ cần hiểu vì sao một dinh thự hữu hạn có thể trở thành tài sản đáng sở hữu; vì sao sự riêng tư, tính độc bản và giá trị truyền đời lại quan trọng với nhóm khách hàng thượng lưu; và vì sao một thương vụ ở phân khúc này đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn và năng lực đối thoại khác biệt.

The Curators’ Premiere vì thế không được thiết kế như một buổi ra quân thông thường. Sự kiện là bước chuẩn bị để đội ngũ kinh doanh chuyển từ tâm thế "nhận sản phẩm để bán" sang tâm thế "thấu hiểu giá trị để đại diện cho sản phẩm".

Khi đội ngũ tự mình thẩm định giá trị

Một trong những hoạt động quan trọng tại sự kiện là phiên đấu giá nhập vai. Mỗi Nhà Giám tuyển được đặt vào vai trò của một nhà sưu tầm bất động sản có năng lực sở hữu giả định khoảng 180–200 tỷ đồng, từ đó tự mình đánh giá và đưa ra mức định giá cho các dinh thự tiêu biểu của The Collectors’.

Điểm đáng chú ý là người chiến thắng không phải người đưa ra mức giá cao nhất, mà là người định giá gần nhất với giá trị do chủ đầu tư công bố. Cách thiết kế này phản ánh rõ tinh thần của The Curators’ Premiere: giá trị không nên được ghi nhớ một cách máy móc, mà cần được hình thành từ quá trình quan sát, phân tích và tự thẩm định.

Tinh hiếm không đến từ Marketing - mà đến từ nguồn cung

Khi đội ngũ tư vấn tự đặt mình vào vị thế của những nhà sưu tầm The Collectors’, họ không chỉ hiểu "sản phẩm có gì", mà còn hiểu "vì sao sản phẩm xứng đáng". Đây là nền tảng quan trọng để mỗi cuộc đối thoại với khách hàng sau này không dừng lại ở thông tin, mà có chiều sâu của sự thuyết phục.

Sự chuyên nghiệp bắt đầu từ cách chuẩn bị cho thị trường

Với vai trò là đơn vị tư vấn triển khai, GIDEV đặt The Curators’ Premiere trong một logic rõ ràng: trước khi The Collectors’ được giới thiệu đến thị trường, đội ngũ đại diện cho The Collectors’ phải là những người hiểu sản phẩm sâu nhất.

Sự chuyên nghiệp từ trong cách chuẩn bị cho thị trường

Ở phân khúc siêu sang, sự chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở kỹ năng bán hàng. Sự chuyên nghiệp nằm ở khả năng lựa chọn đúng ngôn ngữ, đúng cách tiếp cận và đúng chuẩn mực đối thoại với những khách hàng có gu, có trải nghiệm và có yêu cầu rất cao về giá trị sở hữu. The Collectors’ là một bộ sưu tập hữu hạn. Và một sản phẩm hữu hạn cần được trao đến thị trường bằng sự chuẩn bị tương xứng: chọn lọc hơn, sâu sắc hơn và chuyên nghiệp hơn.

Sau The Curators’ Premiere, hành trình của The Collectors’ chính thức bước sang một giai đoạn mới. Không chỉ là hành trình giới thiệu 58 dinh thự ra thị trường, mà còn là hành trình xây dựng một chuẩn mực tư vấn tương xứng với giá trị của sản phẩm.

Bởi với The Collectors’, điều được trao đi không chỉ là một dinh thự. Đó là một giá trị sống, một dấu ấn thành tựu và một tài sản xứng đáng được thấu hiểu trước khi được sở hữu.