Hoang Huy New City "kích hoạt" chính sách "Mua nhà 0 đồng"

Theo đó, 100% giá trị sản phẩm shophouse sẽ được chủ đầu tư bao trọn lãi suất 0% đi kèm đặc quyền nhận bàn giao ngay trong quý 2 và quý 3 năm 2026. Giải pháp đột phá này giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa dòng vốn, chủ động thiết lập bài toán kinh doanh sinh lời dài hạn tại Thủy Nguyên.

Siêu cơ chế 3 Không - Đòn bẩy tài chính vô tiền khoáng hậu từ chủ đầu tư

Sự xuất hiện của giải pháp tài chính mang tên "Siêu cơ chế 3 Không" từ Tập đoàn Hoàng Huy đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn toàn thị trường nhờ khả năng hỗ trợ tối đa nguồn lực cho dòng tiền của khách hàng. Cụ thể, người mua hoàn toàn không cần chuẩn bị vốn tự có ban đầu khi 30% giá trị hợp đồng, vốn là rào cản lớn nhất đối với các sản phẩm cao cấp. Theo đó, người mua có tài sản đảm bảo thế chấp ngân hàng được chủ đầu tư tài trợ hoàn toàn với lãi suất 0% kéo dài trong 12 tháng. Chưa dừng lại ở đó, 70% giá trị sản phẩm còn lại tiếp tục được áp dụng chính sách bao trọn lãi suất 0% với thời hạn lên tới 36 tháng.

Điểm nhấn mạnh mẽ nhất của phương án này chính là việc nhận bàn giao ngay trong quý 2 và quý 3 năm 2026 để Các căn shophouse tại Sky Light đã hoàn thiện đồng bộ để sẵn sàng trao chìa khóa cho chủ sở hữu, đưa vào vận hành kinh doanh hoặc cho thuê thu dòng tiền đều đặn hàng tháng.

Nguồn thu nhập từ việc vận hành mặt bằng đổ về tài khoản định kỳ ngay từ những tháng đầu tiên, trong khi nguồn vốn tự có của nhà đầu tư vẫn được bảo toàn nguyên vẹn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Suốt 3 năm dài, khách hàng được , miễn phí trả nợ trước hạn và giải phóng mọi áp lực tài chính. Đây là đòn bẩy để tối ưu hóa bài toán đầu tư, giúp khách hàng ung dung chiếm lĩnh thị trường và nắm chắc lợi thế thắng ngay từ vạch đích với giá vốn tối ưu của năm 2026.

Tọa độ thương mại khan hiếm cùng hệ sinh thái tiện ích đa tầng đắt giá

Bên cạnh phương án tài chính độc bản, giá trị thực bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng bền vững của dự án chính là lợi thế vị trí khan hiếm cùng hệ sinh thái tiện ích đa tầng đắt giá tại phân khu Sky Light. Nằm tại tọa độ vàng của trục giao thương cốt lõi, đặc biệt là hai dãy shophouse N26 và N27, sản phẩm sở hữu khả năng nhận diện thương hiệu vượt trội nhờ thiết kế mặt tiền rộng mở và tầm nhìn panorama thoáng đãng.

Sky Ligh hưởng lợi từ vị trí kết nối và nhịp sống thương mại đang hình thành. (Ảnh Hoàng Huy)

Vị trí này nằm ở điểm kết nối trục đường Đỗ Mười, vòng xuyến và tuyến đường 53m. Đây được xem là vị trí đặt điểm bán lý tưởng, có sức hút mạnh mẽ đối với các thương hiệu lớn thuộc ngành F&B, bán lẻ và dịch vụ cao cấp nhằm đón trọn dòng cư dân nội khu lẫn làn sóng khách vãng lai đổ về trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên mỗi ngày.

Sức bật thương mại của dãy shophouse còn được cộng hưởng trực tiếp từ hệ sinh thái tiện ích mang quy mô lớn nhất toàn dự án, nơi khởi động một nhịp sống phồn hoa và năng động suốt 24/7. Trục xương sống biểu tượng này quy tụ những công trình nghệ thuật độc bản như Phố đi bộ Ánh Sáng Big Bang và Galaxy rực rỡ xuyên đêm, bộ đôi kiệt tác kiến trúc The Sun và The Moon cùng Quảng trường Kính Vạn Hoa và Quảng trường nước Hoàng Hôn sôi động.

Luồng sinh khí tươi mát của nội khu còn được điều hòa bởi hệ thống đài nước Sunshine, đài nước Moonlight mềm mại, Sự tổng hòa của phễu lọc tiện ích đa tầng khổng lồ này biến phân khu Sky Light thành một đô thị lễ hội ngập tràn năng lượng, bảo chứng vững chắc cho bài toán cho thuê giá cao và tiềm năng tăng trưởng tài sản vượt bậc theo thời gian.

Hoang Huy New City

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