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Siêu dự án 44.000 tỷ đồng của công ty tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam đón tin vui

| | Bất động sản

Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (Vinhomes Làng Vân) vừa được phép bán thêm 966 căn nhà ở.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa ban hành văn bản xác nhận điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (đợt 2).

Theo cơ quan này, trên cơ sở hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp và ý kiến của các đơn vị liên quan, có 966 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đã có văn bản xác nhận điều kiện đưa vào kinh doanh đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án này. Cụ thể, sau khi kiểm tra hồ sơ do Vinpearl cung cấp và ý kiến các cơ quan liên quan, có 2.437 căn nhà tại dự án đủ điều kiện được phép bán theo quy định.

Như vậy, sau hai đợt xác nhận, tổng số căn nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện kinh doanh tại dự án Làng Vân đã lên tới 3.403 căn.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân được phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024. Đại dự án của Vinpearl có vị trí đắc địa khi lưng tựa núi và rừng Hải Vân, hướng vịnh Đà Nẵng.

Quy mô dự án khoảng 512,2 ha; dân số khoảng 19.000 người. Tổng vốn đầu tư khoảng 43.922 tỷ đồng với các công trình nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục, y tế.

Dự án nằm ở vị trí đắc địa dưới chân đèo Hải Vân, tựa núi hướng biển, gần vịnh Nam Chơn với vẻ đẹp như "viên ngọc ẩn" của Việt Nam, mang lại lợi thế cảnh quan hiếm có, kết hợp vẻ đẹp hoang sơ với sự tiện nghi của đô thị hóa. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng hiện sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam, kéo dài hơn 215km, mang lại nhiều tiềm năng về du lịch biển.

Ngày 22/6 vừa qua, Dự án Làng Vân chính thức khởi công. Tiến độ hoàn thành của dự án được cơ quan quản lý duyệt vào quý IV/2029. Tuy nhiên, Vinpearl dự kiến hoàn thiện và đi vào hoạt động các cấu phần đầu tiên từ năm 2027.

Tú An

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