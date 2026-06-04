Novaland (NVL) đưa ra đề xuất đặc biệt với đại đô thị du lịch 5 tỷ USD, rộng gần 1.000 ha

Ông Bùi Thành Nhơn phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Novaland đã chính thức đăng ký tham gia, đóng góp nguồn lực doanh nghiệp vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, lấy dự án NovaWorld Phan Thiết làm địa bàn đề xuất triển khai.

Theo đó, NovaWorld Phan Thiết là một trong những dự án du lịch – nghỉ dưỡng có quy mô lớn của Việt Nam, với diện tích gần 1.000 ha tại phường Tiến Thành, khu vực Phan Thiết, tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD.

Dự án sở hữu gần 7 km đường bờ biển cát trắng, khí hậu ôn hòa quanh năm; gần 20.000 đơn vị nghỉ dưỡng gồm villa, căn hộ và shophouse; kết nối thuận lợi qua cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, sân bay Phan Thiết và hệ thống cảng biển khu vực.

NovaWorld Phan Thiết là một trong những dự án du lịch – nghỉ dưỡng có quy mô lớn của Việt Nam.

Giai đoạn 1 đã đưa vào vận hành nhiều hạng mục quan trọng gồm khách sạn Mövenpick, Radisson Phan Thiết Resort, Ktown, Wonderland, các công viên giải trí, sân golf, quảng trường biển và khu biệt thự ven biển, hệ thống cụm sân thể thao chuẩn quốc tế, chuỗi nhà hàng ven biển...

Tính đến tháng 6/2026, dự án đã bàn giao 1.500 biệt thự và nhà phố, trong đó hơn 1.000 căn đã hoàn thiện và đưa vào khai thác cho thuê. Ngày 12/10/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp lại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để dự án triển khai Giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028.

Tập đoàn định hướng phát triển NovaWorld Phan Thiết thành đô thị kinh tế du lịch – thể thao biển gắn với chăm sóc sức khỏe, phù hợp với xu hướng Kinh tế Bạc (Silver Economy) trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Hai trụ cột đang được triển khai gồm chuỗi lễ hội thể thao thường niên phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân (Bộ Công an) và Trung tâm Cấp cứu – Phòng khám chất lượng cao phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Đối chiếu với định hướng 8 nhóm nội dung cốt lõi và bộ tiêu chí lượng hóa đang được Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng nghiên cứu thí điểm, NovaWorld Phan Thiết có một số lợi thế nền tảng để đóng góp vào quá trình triển khai.

Về hạ tầng, quy hoạch và không gian sống, dự án có quy hoạch và kiến trúc đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, kết nối giao thông đa phương thức, tỷ lệ không gian xanh và mặt nước cao, vận hành theo chuẩn ESG.

Về kinh tế – du lịch – thể thao – chăm sóc sức khỏe, cơ cấu kinh tế dịch vụ đã hình thành rõ nét, tạo sinh kế ổn định cho cư dân và lao động địa phương. Về an ninh – an toàn – văn minh, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp, sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng địa phương.

Về hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, dữ liệu sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ số vào quản trị cộng đồng và dịch vụ công. Về văn hóa – cộng đồng, các thiết chế văn hóa, thể thao, sự kiện cộng đồng đã đi vào vận hành, tạo môi trường sống văn minh, gắn kết.

Do giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào vận hành, việc tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại NovaWorld Phan Thiết là khả thi và có thể triển khai ngay khi tỉnh ban hành bộ tiêu chí chính thức và có chỉ đạo cụ thể.

Tập đoàn Novaland cũng cam kết tuân thủ tuyệt đối chủ trương và bộ tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; tập trung nguồn lực tài chính, nhân sự và năng lực quản trị để đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương; đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, văn minh, an toàn, hạnh phúc; đồng thời báo cáo định kỳ, minh bạch kết quả triển khai.

Tập đoàn kiến nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sớm ban hành hướng dẫn về lộ trình và bộ tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa áp dụng trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc pháp lý còn tồn tại của dự án; và cho phép phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền phường Tiến Thành trong quá trình triển khai các nội dung cụ thể.

Đối với các đề xuất đầu tư mới của Tập đoàn Novaland, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét các mô hình thí điểm vào quy hoạch tỉnh, định hình khu vực đề xuất cơ chế đặc thù phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.