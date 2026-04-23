ĐHCĐ Novaland: Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đưa ra cam kết tại hàng loạt dự án lớn tại TPHCM

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, ông Bùi Thành Nhơn – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Novaland nhấn mạnh HĐQT kiên quyết thực hiện dứt điểm các tồn đọng để đạt được các mục tiêu trong năm 2026.

Ông Nhơn cho biết, trong thời gian tới, Novaland sẽ tập trung hoàn thiện và thực hiện các cam kết tại những dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, các dự án tại trung tâm TP.HCM như The Grand Manhattan, Victoria Village, The Park Avenue.

Một số mục tiêu cụ thể trong năm 2026 gồm: bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng được cấp cho các dự án ở trung tâm TP.HCM, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm. Ngoài ra, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dự kiến đạt hơn 470 nghìn tỷ đồng.

Hiện Novaland còn hơn 2.400ha quỹ đất mới chưa triển khai, tập trung ở các khu vực nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch. Novaland sẽ khai thác quỹ đất có chọn lọc, tập trung vào các dự án tạo dòng tiền thực và giá trị bền vững.

Năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; mục tiêu 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng.

Novaland không chia cổ tức năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ dùng để tập trung vào các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh.

Đại hội đã thông qua các phương án huy động vốn. Trong đó, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa triển khai trong năm 2025 được điều chỉnh thành phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 dự kiến có quy mô hơn 111,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về tái cấu trúc tài chính, Novaland tiếp tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu. Công ty cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), Đại hội cũng đã thông qua việc gia hạn thanh toán lãi, ngày đáo hạn mới được gia hạn sang ngày 16/07/2028.

Đồng thời, Đại hội đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Các kế hoạch trên được dự kiến thực hiện trong năm 2026. Theo lộ trình, Công ty ưu tiên triển khai phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó đến phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác.

Đại hội đã thông qua cơ cấu HĐQT Novaland gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Cùng ngày, HĐQT Novaland đã tiến hành họp và nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland nhiệm kỳ 2026 – 2031.

HĐQT cũng đã thống nhất chủ trương thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG và bổ nhiệm ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch. Ủy ban có trách nhiệm tham mưu định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững và tiêu chuẩn ESG được triển khai xuyên suốt, hiệu quả trong toàn Tập đoàn.