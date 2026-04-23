Đấu giá 3 xe sang của bà Trương Mỹ Lan

Theo Tân Châu | 23-04-2026 - 16:16 PM | Bất động sản

Cơ quan thi hành án dân sự TPHCM đang hoàn tất thủ tục lựa chọn đơn vị đấu giá 3 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan nhằm thu hồi tài sản trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa ban hành quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 3 ô tô hạng sang liên quan bị án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nhằm phục vụ công tác thi hành án trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong một phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo thông tin công bố, 3 phương tiện được đưa ra đấu giá, gồm: Xe BMW biển số 50L-069.47 màu xanh, đăng ký năm 2016, đứng tên Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam, có giá khởi điểm hơn 966,6 triệu đồng.

Ô tô thứ hai là xe Lexus biển số 51A-942.85 màu đen, đăng ký ngày 6/6/2016 thuộc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, với giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Chiếc xe còn lại có giá trị lớn nhất là Maybach biển số 51F-199.99 màu trắng, đăng ký năm 2015, cũng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát , được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 7,05 tỷ đồng.

Cơ quan THADS TPHCM cho biết, việc lựa chọn tổ chức đấu giá phải đáp ứng nhiều tiêu chí chặt chẽ như: có tên trong danh sách do Bộ Tư pháp công bố; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đấu giá; đồng thời có phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đơn vị tham gia phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín, thể hiện qua thời gian hoạt động, kinh nghiệm xử lý các tài sản tương tự trong thời gian gần đây, cũng như đội ngũ tối thiểu 3 đấu giá viên, trong đó có ít nhất 1 người đủ điều kiện thực hiện việc đấu giá tài sản.

Theo Tân Châu

Tiền Phong

