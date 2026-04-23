Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khai thác một phần đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-4

Theo Phú Ngân | 23-04-2026 - 15:59 PM | Bất động sản

Dự kiến một phần đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến quốc lộ 56 đưa vào khai thác trước ngày 30-4, nhưng chỉ phương tiện dưới 9 chỗ ngồi mới được lưu thông.

Ngày 23-4, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo kế hoạch, trước ngày 30-4, đoạn tuyến chính từ nút giao cao tốc Long Thành đến điểm cuối dự án (kết nối với dự án thành phần 3 thuộc địa bàn TPHCM) sẽ đưa vào khai thác tạm.

Tuy nhiên, do dự án thành phần 1 chưa hoàn thành và đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành đang thi công mở rộng, việc tổ chức kết nối giao thông vào cao tốc gặp nhiều hạn chế.

Phương án khả thi duy nhất là tổ chức cho phương tiện tiếp cận cao tốc thông qua đường Bưng Môn (tuyến đường do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Với phương án này, phương tiện dưới 9 chỗ ngồi từ Biên Hòa theo quốc lộ 51 về Long Thành, khi chưa đến nút giao với cao tốc Long Thành, có thể rẽ trái vào đường Bưng Môn để đi vào cao tốc và chạy 37km đến nút giao quốc lộ 56 về Vũng Tàu.

Tại cuộc họp ngày 21-4, Cục CSGT cùng các đơn vị liên quan thống nhất, trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ ngồi lưu thông vào cao tốc qua hướng kết nối này, nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53km, chia làm 3 đoạn. Theo kế hoạch, trước 30-4 sẽ đưa vào khai thác đoạn 2 và đoạn 3 dài hơn 37km. Hướng đi từ Đồng Nai, phương tiện sẽ vào cao tốc từ đường Bưng Môn, xã Long Thành và kết thúc tại nút giao quốc lộ 56 (TPHCM). Ở chiều ngược lại, phương tiện vào từ quốc lộ 56 và cũng ra từ nút giao đường Bưng Môn.

Việc khai thác một phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-4 được người dân mong đợi, bởi hiện tuyến quốc lộ 51 đang sửa chữa, thường tắc nghẽn giao thông.

Sài Gòn Giải Phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn

Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn Nổi bật

Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng

Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng Nổi bật

Công an vào cuộc vụ tháo dỡ công trình làm sập nhà dân ở trung tâm Đà Nẵng

Công an vào cuộc vụ tháo dỡ công trình làm sập nhà dân ở trung tâm Đà Nẵng

15:48 , 23/04/2026
TPHCM: Nghiên cứu đường sắt nhẹ kết nối hệ thống metro

TPHCM: Nghiên cứu đường sắt nhẹ kết nối hệ thống metro

15:42 , 23/04/2026
Hà Nội gấp rút lắp đặt bơm dã chiến chống ngập Đại lộ Thăng Long

Hà Nội gấp rút lắp đặt bơm dã chiến chống ngập Đại lộ Thăng Long

15:41 , 23/04/2026
Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

15:39 , 23/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên