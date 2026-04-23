Khai thác một phần đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-4

Ngày 23-4, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo kế hoạch, trước ngày 30-4, đoạn tuyến chính từ nút giao cao tốc Long Thành đến điểm cuối dự án (kết nối với dự án thành phần 3 thuộc địa bàn TPHCM) sẽ đưa vào khai thác tạm.

Tuy nhiên, do dự án thành phần 1 chưa hoàn thành và đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành đang thi công mở rộng, việc tổ chức kết nối giao thông vào cao tốc gặp nhiều hạn chế.

Phương án khả thi duy nhất là tổ chức cho phương tiện tiếp cận cao tốc thông qua đường Bưng Môn (tuyến đường do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Với phương án này, phương tiện dưới 9 chỗ ngồi từ Biên Hòa theo quốc lộ 51 về Long Thành, khi chưa đến nút giao với cao tốc Long Thành, có thể rẽ trái vào đường Bưng Môn để đi vào cao tốc và chạy 37km đến nút giao quốc lộ 56 về Vũng Tàu.

Tại cuộc họp ngày 21-4, Cục CSGT cùng các đơn vị liên quan thống nhất, trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ ngồi lưu thông vào cao tốc qua hướng kết nối này, nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53km, chia làm 3 đoạn. Theo kế hoạch, trước 30-4 sẽ đưa vào khai thác đoạn 2 và đoạn 3 dài hơn 37km. Hướng đi từ Đồng Nai, phương tiện sẽ vào cao tốc từ đường Bưng Môn, xã Long Thành và kết thúc tại nút giao quốc lộ 56 (TPHCM). Ở chiều ngược lại, phương tiện vào từ quốc lộ 56 và cũng ra từ nút giao đường Bưng Môn.

Việc khai thác một phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-4 được người dân mong đợi, bởi hiện tuyến quốc lộ 51 đang sửa chữa, thường tắc nghẽn giao thông.