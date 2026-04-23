Hà Nội gấp rút lắp đặt bơm dã chiến chống ngập Đại lộ Thăng Long

Hà Nội đang triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 5.579 tỷ đồng. Các hạng mục chính được yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa 2026 nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho các khu vực trọng điểm thường xuyên úng ngập.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống thoát nước hiện tại mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch chung. Dự kiến sau khi hoàn thành, 10 dự án này sẽ giúp năng lực tiêu thoát nước toàn thành phố tăng thêm 25-30% so với hiện tại, đồng thời xử lý khoảng 60% số điểm ngập so với hiện nay.