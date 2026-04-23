Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội gấp rút lắp đặt bơm dã chiến chống ngập Đại lộ Thăng Long

Theo Phùng Linh | 23-04-2026 - 15:41 PM | Bất động sản

Các trạm bơm nâng công suất và dã chiến dọc Đại lộ Thăng Long đang được gấp rút hoàn thiện để kịp thời đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026.

Là một trong 12 công trình khẩn cấp của Hà Nội, dự án nâng công suất trạm bơm dọc Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để kịp vận hành trước mùa mưa 2026.

Nhiều năm nay, dù được xem là tuyến giao thông hiện đại bậc nhất Thủ đô, Đại lộ Thăng Long với 4 làn tách biệt vẫn thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc mỗi khi có mưa lớn.

Nguyên nhân úng ngập tại khu vực xuất phát từ hạ tầng tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu, kết hợp với tác động từ mực nước của một nhánh sông Nhuệ lân cận.

Dự án chống ngập Đại lộ Thăng Long đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được kỳ vọng sẽ kịp thời hóa giải các điểm úng ngập khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Dự án triển khai ba hạng mục chính: Nâng cấp trạm bơm Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và xây dựng mới hệ thống bơm dã chiến tại Bắc An Khánh.

Tại khu vực trạm bơm Cầu Ngà 3, các hạng mục bê tông đáy móng, sàn, đỉnh và lót đáy bể xả đã hoàn tất. Đơn vị thi công hiện triển khai lắp đặt hệ thống máy bơm công suất 4 m3/giây vào khu vực bể chứa.

Cùng với Cầu Ngà 3, các trạm bơm Cầu Ngà 1 (công suất 6 m3/giây) và Bắc An Khánh (4 m3/giây) cũng được đưa vào vận hành đồng bộ.

Tại công trường, các mũi thi công đang huy động tối đa thiết bị và nhân lực để hoàn thành giai đoạn cuối của dự án.

Ghi nhận tại hiện trường, công nhân, máy xúc, cần cẩu, xe tải hoạt động liên tục, phục vụ lắp đặt tuyến cống ngầm và kè hệ thống thoát nước.

Đồng bộ với việc cải tạo hạ tầng, nhánh sông Nhuệ đoạn qua Cầu Ngà cũng được nạo vét, khơi thông nhằm tối ưu hóa dòng chảy.

Các hạng mục đường dẫn, bể hút và công tác hoàn trả mặt bằng dự kiến hoàn tất trong một tuần tới để có thể sớm đưa công trình vào vận hành.

Việc nâng cấp trạm bơm hiện hữu (Cầu Ngà 1, 3), vận hành hệ thống dã chiến Bắc An Khánh và cải tạo mạng lưới cống mới được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tiêu úng, giảm thiểu tình trạng ngập trên Đại lộ Thăng Long khi mưa lớn.

Hà Nội đang triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 5.579 tỷ đồng. Các hạng mục chính được yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa 2026 nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho các khu vực trọng điểm thường xuyên úng ngập.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống thoát nước hiện tại mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch chung. Dự kiến sau khi hoàn thành, 10 dự án này sẽ giúp năng lực tiêu thoát nước toàn thành phố tăng thêm 25-30% so với hiện tại, đồng thời xử lý khoảng 60% số điểm ngập so với hiện nay.

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn

Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng

Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

15:39 , 23/04/2026
Chủ tịch TTC Land: Ưu tiên pháp lý, dòng tiền và tái cấu trúc, không chạy theo tăng trưởng ngắn hạn

15:38 , 23/04/2026
Bộ sưu tập căn hộ Onsen 3 Charmora City: Đa dạng công năng, tối ưu dòng tiền

15:30 , 23/04/2026
Meyhomes Voyage – hành trình đa sắc trải nghiệm Meyhomes Capital Phú Quốc

15:30 , 23/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên