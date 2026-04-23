Công an vào cuộc vụ tháo dỡ công trình làm sập nhà dân ở trung tâm Đà Nẵng

Theo Hải Định | 23-04-2026 - 15:48 PM | Bất động sản

Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra vụ tháo dỡ công trình khiến một nhà sập hoàn toàn, nhiều căn liền kề hư hỏng.

Ngày 23-4, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc tháo dỡ công trình tại số 25 Trần Quý Cáp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân xung quanh.

Căn nhà số 27 Trần Quý Cáp bị đổ sập hoàn toàn

Thông tin ban đầu, ngày 19-4, chính quyền phường tiếp nhận phản ánh về việc công trình đang tháo dỡ tại số 25 Trần Quý Cáp, có dấu hiệu gây nguy hiểm cho các nhà liền kề.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định sự cố xảy ra trong quá trình phá dỡ khối nhà phía Bắc, giáp tuyến Trần Quý Cáp.

Hậu quả, căn nhà số 27 bị sập hoàn toàn; các nhà từ số 29 đến 33 xuất hiện tình trạng nứt tường, hư hỏng nhiều hạng mục. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau sự cố, công trình đã bị yêu cầu dừng thi công. Lực lượng công an tiến hành phong tỏa hiện trường, phối hợp các bên liên quan để xác minh nguyên nhân.

Đến ngày 20-4, Công an TP Đà Nẵng cùng các cơ quan chuyên môn, UBND phường, chủ đầu tư là Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, đơn vị thi công và các hộ dân đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Về mặt quản lý, UBND phường Hải Châu cho biết quy định hiện hành không yêu cầu thủ tục cấp phép tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải thực hiện phá dỡ theo phương án bảo đảm an toàn.

Trước đó, ngày 6-4, địa phương đã nhắc nhở đơn vị liên quan về việc che chắn, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Đối với hành vi làm sụp đổ công trình lân cận, UBND phường sẽ lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Theo UBND phường Hải Châu, vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý, chờ kết quả giám định nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại để xử lý theo quy định.

Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn

Cựu diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland của ông Bùi Thành Nhơn Nổi bật

Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng

Tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỷ đồng sẽ khởi công tháng 2/2027, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương được giao nhiệm vụ quan trọng Nổi bật

TPHCM: Nghiên cứu đường sắt nhẹ kết nối hệ thống metro

TPHCM: Nghiên cứu đường sắt nhẹ kết nối hệ thống metro

15:42 , 23/04/2026
Hà Nội gấp rút lắp đặt bơm dã chiến chống ngập Đại lộ Thăng Long

Hà Nội gấp rút lắp đặt bơm dã chiến chống ngập Đại lộ Thăng Long

15:41 , 23/04/2026
Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

Chấm dứt dự án khách sạn, căn hộ cao cấp trên đất vàng Đà Lạt

15:39 , 23/04/2026
Chủ tịch TTC Land: Ưu tiên pháp lý, dòng tiền và tái cấu trúc, không chạy theo tăng trưởng ngắn hạn

Chủ tịch TTC Land: Ưu tiên pháp lý, dòng tiền và tái cấu trúc, không chạy theo tăng trưởng ngắn hạn

15:38 , 23/04/2026

