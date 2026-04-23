TPHCM: Nghiên cứu đường sắt nhẹ kết nối hệ thống metro

Ngày 23-4, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu và lồng ghép vào quy hoạch tổng thể đối với hệ thống đường sắt nhẹ (LRT) tại TPHCM (khu vực Bình Dương cũ).

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM và Tập đoàn Tokyu, Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, đánh giá cao kinh nghiệm chuyên sâu của Tập đoàn Tokyu trong việc phát triển hạ tầng giao thông và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Ông Tuấn Anh nhấn mạnh biên bản ghi nhớ này không chỉ là một văn bản thỏa thuận mà là cam kết về tinh thần hợp tác bình đẳng, tôn trọng và cùng phát triển vì lợi ích chung của cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu từ sự hợp tác này sẽ là hồ sơ đề xuất quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung vào Đồ án quy hoạch tổng thể mới của thành phố.

"Tôi tin tưởng rằng với năng lực của Tập đoàn Tokyu và sự phối hợp tích cực từ các phòng, ban chuyên môn của sở cũng như các sở ngành liên quan, dự án nghiên cứu LRT đạt những kết quả thực tiễn, góp phần xây dựng một hệ thống giao thông thông minh, hiện đại và bền vững cho tương lai" – ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh nói.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, phát biểu tại lễ ký kết.

Trong khi đó, ông Ogata Yoshinori, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Tokyu, nhìn nhận việc ký kết biên bản ghi nhớ ngày nhằm triển khai nghiên cứu tuyến LRT kết nối với hệ thống MRT (đường sắt đô thị) trong tương lai, đồng thời hướng tới việc tích hợp nội dung này vào quy hoạch tổng thể đô thị của thành phố. Đây là một bước đi hết sức quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài.

Ông Ogata Yoshinori, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Tokyu.

Theo đại diện Tập đoàn Tokyu, khi hệ thống MRT và LRT được kết nối đồng bộ, liền mạch, khả năng tiếp cận giữa thành phố mới Bình Dương và trung tâm TPHCM sẽ được cải thiện đáng kể và trên hết là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Trên cơ sở mạng lưới các tuyến đường sắt đô thị quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 790/2024, thực trạng quy hoạch và phát triển đô thị tại khu vực tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập), hai bên phối hợp nghiên cứu và đề xuất phương án phát triển mạng lưới đường sắt nhẹ (LRT). Sản phẩm nghiên cứu sẽ được xem xét, áp dụng trong Đồ án quy hoạch tổng thể mới của TPHCM, bao gồm quy hoạch mạng lưới giao thông đường sắt và các loại hình giao thông khác. Khu vực nghiên cứu bao gồm toàn bộ khu vực TP Thủ Dầu Một (trước sáp nhập) gồm phường Bình Dương, phường Phú lợi, phường Thủ Dầu Một và các khu vực phụ cận. Định hướng nghiên cứu là tăng cường kết nối giao thông cho các khu vực quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp và các khu vực quy hoạch phát triển đô thị theo mô hình TOD trong phạm vi nghiên cứu.



