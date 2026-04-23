Đặc khu Vân Đồn sắp có thêm khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng

Theo đó, dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm tại khu vực ven biển Quảng Ninh, được kỳ vọng tạo thêm dư địa thu hút đầu tư vào đặc khu Vân Đồn.

Đặc khu Vân Đồn có thêm khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng

Dự án có quy mô sử dụng đất 347,79 ha, triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 rộng 202,68 ha, dự kiến hoàn thành trong vòng 36 tháng kể từ khi được giao đất. Giai đoạn 2 rộng 145,11 ha, hoàn thành trong 18 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 2.578 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 386,7 tỷ đồng, phần còn lại hơn 2.191 tỷ đồng được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo định hướng của tỉnh Quảng Ninh, khu công nghiệp này sẽ phát triển theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ, tập trung thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại , có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm tài nguyên đất, nước, năng lượng và hạn chế tối đa tác động tới môi trường. Tỉnh đồng thời nhấn mạnh không tiếp nhận các dự án tiêu tốn nhiều năng lượng hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và UBND đặc khu Vân Đồn giám sát chặt tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường và di sản văn hóa trong khu vực.

Cùng với đó, nhà đầu tư có trách nhiệm tập trung nguồn lực để xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp , bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo nội dung đã được phê duyệt, đồng thời thu hút các dự án thứ cấp đúng định hướng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy định pháp luật về quản lý khu công nghiệp.

Việc chấp thuận đầu tư khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc sân bay được xem là bước đi tiếp theo trong nỗ lực hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, logistics và dịch vụ phụ trợ quanh sân bay Vân Đồn, qua đó mở rộng không gian phát triển mới cho đặc khu này.