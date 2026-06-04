Một xã tại Hà Nội sẽ xong GPMB để làm siêu dự án chưa từng có trong lịch sử 34 tỷ USD của Vingroup ngay trong tháng này

UBND xã Dân Hoà (TP Hà Nội) vừa cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu đô thị thể thao Olympic tại địa phương này.

Tính đến ngày 31/5, diện tích đã ban hành thông báo thu hồi đất khoảng 969 ha của 3.980 hộ, đạt tỷ lệ hơn 50%. Diện tích đã lập phương án chi trả tiền cho hộ dân trong tháng 5 và đầu tháng 6 khoảng 469 ha của 1.665 hộ.

Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng đã tổ chức chi trả gần 1.841 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 961 hộ dân ở các thôn Phúc Thụy, Tri Lễ 2, Ngô Đồng, Tiên Văn, Châu Mai với diện tích thu hồi hơn 192 ha. Trong đó đã hoàn thành, kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công 3 tuyến đường vào khu sân vận động Hùng Vương.

Tại hội nghị về thực hiện công tác GPMB Khu đô thị thể thao Olympic diễn ra ngày 1/6, lãnh đạo xã Dân Hoà đã chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thành mục tiêu GPMB theo cam kết với Thành phố.

Mục tiêu đến ngày 30/6 ban hành thông báo thu hồi đất đạt 100% diện tích và duyệt phương án chi trả tiền đền bù đạt 90% trở lên, hoàn thành GPMB khu B và khu D với tổng diện tích hơn 1.932 ha liên quan đến khoảng 9.600 hộ gia đình.

Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công từ tháng 12/2025. Đây là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất đang được triển khai tại Hà Nội với tổng diện tích hơn 9.171 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng.

Thông tin liên quan đến cơ cấu đầu tư dự án cũng đã được công bố trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vinhomes. Theo ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc đầu tư Vinhomes, doanh nghiệp này hiện nắm khoảng 30% tỷ lệ tham gia trong liên danh đầu tư Khu đô thị Olympic. Phần còn lại thuộc về các đối tác đã có kinh nghiệm hợp tác cùng Vinhomes trong nhiều dự án trước đây.

Khu đô thị Olympic được định hướng phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tận dụng lợi thế từ hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được đầu tư tại khu vực phía Nam Hà Nội. Quy hoạch dự án được xây dựng trên cơ sở kết nối với Quốc lộ 1A mở rộng, tuyến metro tương lai và mạng lưới giao thông liên vùng. Mới đây, dự án đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.