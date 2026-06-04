Bộ Xây dựng đề xuất ưu đãi vượt trội để phát triển nhà ở cho thuê

Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng thông tin về chiến lược hoàn thiện cơ chế chính sách và quỹ đất để thúc đẩy phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam.

Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng. (Ảnh: VGP)

Theo ông Lâm Văn Hoàng, thực tế mô hình nhà ở cho thuê không phải mới, pháp luật hiện hành đã có quy định chính sách đầy đủ. Luật Nhà ở năm 2023 đã quy định rất rõ 3 hình thức về nhà ở là nhà ở để bán, nhà ở cho thuê và nhà ở cho thuê mua.

" Tuy nhiên kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua, đặc biệt là phân khúc nhà ở cho thuê thì vẫn còn hạn chế ", ông Hoàng nói và cho biết trong bối cảnh quá trình đô thị hóa nhanh, nhu cầu nhà ở cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng có chỉ đạo kịp thời, giao các địa phương đẩy mạnh phân khúc này.

Riêng đối với Bộ Xây dựng thì Thủ tướng giao 3 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất là nhóm nhiệm vụ về đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất kịp thời các cơ chế chính sách mới, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để cụ thể hóa vào Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Các dự án luật này đang phấn đấu để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm nay. Định hướng là chuyển đổi mạnh tư duy từ phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

" Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu vào các chính sách về cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này ", ông Hoàng nhấn mạnh.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng khác.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai mà Thủ tướng giao là rà soát, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bộ Xây dựng đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở cho thuê. Đặc biệt là chú trọng tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là phối hợp với địa phương và các bộ, ngành, trước mắt là Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng là những thị trường rất lớn, có nhu cầu lớn về phân khúc này.

" Sẽ xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng và nhu cầu của các bộ, các cơ quan thuộc Trung ương nhằm làm cơ sở để quy hoạch, phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung cầu và trên cơ sở đó tham mưu Chính phủ, Thủ tướng giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương trên cả nước ", ông Hoàng nói.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan địa phương để đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê và cơ chế vận hành quản lý, gồm cả quản lý kinh doanh thương mại tại các khu nhà ở cho thuê.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau (cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên…), từng khu vực cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu của từng nhóm đối tượng.

Trên cơ sở xác lập nhu cầu, các địa phương sẽ chỉ đạo rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê (đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư…) bằng nguồn vốn đầu tư công, Quỹ nhà ở địa phương hoặc nguồn vốn đầu tư tư.

" Thực tế cơ chế chính sách hiện nay cũng đã có và đang được thực hiện và trong thời gian tới đây tập trung vào cơ chế chính sách sửa đổi để có những ưu đãi vượt trội hơn để tiếp tục tập trung đẩy mạnh phân khúc này ", Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng thông tin.