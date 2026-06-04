Cầu dây văng cao nhất Việt Nam đếm ngược ngày nối liền cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chỉ còn một nhịp cuối cùng để nối liền hai bờ sông Lòng Tàu

Ghi nhận tại công trường cầu Phước Khánh (gói thầu J3-1), không khí thi công đang diễn ra khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Tại khu vực nhịp biên, các nhà thầu đã chính thức triển khai công tác tháo dỡ xe đúc ở một phía cầu nhằm chuẩn bị cho công đoạn hợp long nhịp biên.

Cầu Phước Khánh sở hữu tĩnh không thông thuyền lên tới 55m cao nhất Việt Nam, cho phép các tàu container trọng tải lớn lưu thông thuận lợi trên sông Lòng Tàu mà không bị hạn chế về chiều cao. ﻿(Ảnh: Thương Phan)

Theo các kỹ sư tại hiện trường, việc tháo dỡ xe đúc được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đổ bê tông dầm biên kề cận để giải phóng tải trọng thiết bị, tạo điều kiện kỹ thuật cho quá trình nối dầm cuối cùng.

Cầu Phước Khánh là nút giao thông quan trọng kết nối vùng từ Tp.HCM đến Tp. Đồng Nai. (Ảnh: Thương Phan)

Sau bước tháo dỡ này, toàn bộ kết cấu cầu hiện chỉ còn lại đúng nhịp cuối của đoạn biên phía còn lại và đoạn nhịp chính giữa sông chưa nối liền. Khoảng cách giữa hai khối dầm tại cặp trụ tháp chính P15 và P16 đang được rút ngắn từng ngày, trong đó nhịp chính giữa sông chỉ còn cách nhau khoảng 50 m.

Cột mốc nối thông hoàn toàn hai bờ sông Lòng Tàu – điều từng bị xem là “giấc mơ dang dở” suốt nhiều năm – hiện đã ở rất gần.

Thi công “3 ca, 4 kíp” trên cây cầu có tĩnh không cao nhất Việt Nam

Cầu Phước Khánh vượt sông Lòng Tàu, nối huyện Cần Giờ (TP.HCM) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), có chiều dài hơn 3,1 km và rộng gần 22 m. Đây là cầu dây văng sở hữu tĩnh không thông thuyền lên tới 55 m - cao nhất Việt Nam hiện nay đủ điều kiện cho tàu container tải trọng lớn lưu thông vào khu vực cảng phía thượng lưu.

Sau thời gian dài đình trệ do vướng mắc nguồn vốn ODA, liên danh nhà thầu mới đã tăng tốc mạnh mẽ với hơn 250 kỹ sư, công nhân bám trụ công trường, tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” bất kể thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Công trường được thi công ngày đêm

Đến nay, nhiều hạng mục trọng yếu đã tiệm cận đích hoàn thành, cụ thể:

- Trụ P16 phía Đồng Nai đã hoàn thành toàn bộ 27/27 đốt đúc dầm chủ, nhịp biên chỉ còn duy nhất một đốt trước khi hợp long;

- Trụ P15 phía TP.HCM đã hoàn thành 26/27 đốt đúc dầm chủ;

- Hệ thống dây văng gồm 48 sợi chia đều cho hai nhịp cầu đã hoàn thành 13/14 giai đoạn căng kéo;

- Riêng tại trụ P15, chỉ còn đúng một dây văng cuối cùng là hoàn tất toàn bộ phần kết cấu dây của công trình.

Đáng chú ý, chu kỳ đúc hẫng đang được các đơn vị thi công kiểm soát ổn định ở mức 8 ngày cho mỗi đốt dầm dài 5 m - tốc độ được đánh giá rất cao với một công trình dây văng quy mô đặc biệt.

Theo Ban điều hành dự án, sau khi hoàn thành hợp long nhịp biên vào cuối tháng 5, toàn bộ lực lượng sẽ tập trung cho giai đoạn then chốt nhất là hợp long nhịp chính dài 300 m trong khoảng từ ngày 15 đến 20/6/2026.

Ngay sau đó, các hạng mục hoàn thiện như thảm bê tông nhựa nóng, lắp lan can, chiếu sáng và biển báo giao thông sẽ được đồng loạt triển khai trong tháng 7, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt cầu vào tháng 9/2026.

“Khóa mạch” tuyến cao tốc chiến lược phía Nam

Cầu Phước Khánh được xem là mắt xích cuối cùng để khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km. Hiện khoảng 30 km của tuyến đã được đưa vào khai thác tạm, trong khi nhiều phân đoạn phía Đông và phía Tây cũng cơ bản hoàn thành thông xe kỹ thuật.

Chỉ còn một nhịp cuối cùng để cây cầu hoàn thiện

Khi cầu Phước Khánh hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026, toàn tuyến cao tốc sẽ chính thức thông mạch, tạo nên hành lang vận tải chiến lược kết nối trực tiếp Đồng bằng sông Cửu Long với vùng Đông Nam Bộ và sân bay quốc tế Long Thành mà không cần đi xuyên qua trung tâm TP.HCM vốn đang quá tải.

Nút nhịp cuối cùng trên cầu Phước Khánh

Theo tính toán, tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Long An đến Nhơn Trạch và Long Thành từ khoảng 2 giờ xuống chỉ còn khoảng 45 phút.

Đồng thời, sự kết nối giữa cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh cũng sẽ xóa bỏ thế cô lập kéo dài nhiều năm của khu vực Cần Giờ, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho hệ thống cảng biển, logistics, đô thị vệ tinh và chuỗi công nghiệp phía Nam trong giai đoạn tới.