Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Sức chứa hơn 4.000 chỗ lớn hơn cả nơi trao giải Oscar, do kiến trúc sư tên tuổi thế giới thiết kế

Nhà biểu diễn đa năng APEC là một trong ba cấu phần chính của Dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Với tổng diện tích sàn xây dựng 67.720 m2, công trình gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi. Quy mô này biến Nhà biểu diễn đa năng APEC vào nhóm lớn ở châu Á, thậm chí hơn cả Dolby Theatre (Mỹ) nơi diễn ra lễ trao giải Oscar (3.400 chỗ ngồi).

Nhà biểu diễn đa năng hiện đã hoàn thành khoảng 80% phần kết cấu bê tông cốt thép. (Ảnh: Sun Group)

Một điểm khác biệt đáng chú ý là cách tiếp cận thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của SOM (Mỹ) và Apeiro - những đơn vị tư vấn quen thuộc với các công trình biểu diễn lớn tại châu Á và Bắc Mỹ.

Điều này giúp Nhà hát APEC không chỉ lớn về quy mô, mà còn được định vị ngay từ đầu để vận hành các show diễn quốc tế dài hạn, thay vì chỉ phục vụ biểu diễn định kỳ như nhiều nhà hát trong khu vực.

Hình dáng nhà hát mang trong mình triết lý phương Đông sâu sắc: khối nhà hát hình tròn biểu tượng của Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hình vuông, biểu trưng cho Đất, gợi nhắc quan niệm “Trời tròn - Đất vuông” trong văn hóa Á Đông.

Bao phủ bên ngoài là lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy rồng, hình ảnh gắn liền với truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, biểu trưng cho nguồn cội thiêng liêng của dân tộc và quyền uy của văn hóa phương Đông.

Mái nhà hát được nâng đỡ bởi 50 cột trụ, ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng, hình ảnh thân thuộc trong ký ức văn hóa Việt.

Với sân khấu rộng 30m và sức chứa 4.030 chỗ ngồi, nhà hát được thiết kế để đáp ứng các chương trình biểu diễn và sự kiện quy mô lớn.

Khi bước vào bên trong, hành trình của huyền thoại tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ nội thất. Không gian tầng 1 mở ra hành trình như bước vào lòng ngọc trai, một biểu tượng của Phú Quốc.

Tại các khu lounge công cộng, những chi tiết gợi nhớ làng quê, xóm chài như mái lá, vật liệu đan hay bề mặt gỗ được đưa vào trong thiết kế.

Tầng 2 được dẫn lối bởi thảm cỏ xanh mướt từ bên ngoài. Khán phòng cũng là “trái tim” của công trình mang tên Lạc Long Quân. Thiết kế trần xếp lớp gợi liên tưởng đến mái ngói truyền thống, trong khi các mảng tường được xử lý với họa tiết lấy cảm hứng từ vảy rồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho APEC.