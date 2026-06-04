Việt Nam sở hữu một cây cầu lọt top 3 thế giới về số nhịp, riêng dây cáp nặng 800 tấn, do chính người Việt tự thiết kế và thi công

Được khởi công năm 2014 và thông xe năm 2018, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long có chiều dài 24,6 km, mặt cắt ngang rộng 25 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Tuyến cao tốc này có tổng mức đầu tư gần 13.700 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần: đoạn Hạ Long - cầu Bạch Đằng dài 19,3 km được đầu tư bằng vốn ngân sách địa phương với tổng vốn 6.416 tỷ đồng; dự án cầu Bạch Đằng cùng đường dẫn và nút giao cuối tuyến dài 5,3 km được triển khai theo hình thức BOT với tổng vốn 7.277 tỷ đồng.

Trong đó, cầu Bạch Đằng là công trình nổi bật và có quy mô lớn nhất toàn tuyến. Đây cũng là cây cầu dây văng do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự thiết kế và tổ chức thi công.

Toàn cảnh cầu Bạch Đằng (ảnh: Lễ Lễ).

Riêng phần cầu chính Bạch Đằng có chiều dài gần 3 km, được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu có tĩnh không thông thuyền rộng 250 m, cao 48,4 m và có khả năng chịu động đất cấp 8.

Công trình gồm 3 trụ tháp, trong đó trụ giữa cao 99,74 m, hai trụ bên cao 94,5 m, với bốn nhịp cầu dây văng. Tại thời điểm hoàn thành, cầu Bạch Đằng đứng thứ 3 trong số 7 cầu dây văng nhiều nhịp nhất thế giới và thuộc nhóm những cây cầu lớn nhất Việt Nam.

Khối lượng thi công của công trình cũng rất lớn. Trong đó, khối lượng lắp đặt dây cáp lên tới hơn 800 tấn, với hơn 144 bó cáp, mỗi bó gồm từ 31 đến 85 sợi, thể hiện quy mô thi công đồ sộ.

cầu Bạch Đằng trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (ảnh: Lễ Lễ).

Ngoài giá trị kỹ thuật, cầu Bạch Đằng còn mang ý nghĩa biểu tượng. Hình tượng 3 tháp chữ H thể hiện khát vọng kết nối ba trung tâm kinh tế lớn phía Bắc là Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long.

Việc đưa tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long vào khai thác đã tạo bước đột phá về kết nối giao thông khu vực. Quãng đường từ Hạ Long đến Hà Nội được rút ngắn từ khoảng 180 km xuống còn 130 km, thời gian di chuyển bằng ô tô giảm từ khoảng 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ. Hành trình từ Hạ Long đến Hải Phòng cũng giảm từ 75 km xuống còn khoảng 25 km.

Không chỉ giúp hoàn thiện trục liên kết Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tuyến cao tốc còn góp phần giảm tải cho Quốc lộ 10 và Quốc lộ 18A, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Toàn cảnh tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (ảnh: Lễ Lễ).

Sau 8 năm đưa vào khai thác, cầu Bạch Đằng và tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long vẫn giữ vai trò là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Hạ tầng giao thông đồng bộ đã tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy sự hình thành của nhiều dự án quy mô lớn dọc tuyến như Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Cụm công nghiệp Nam Phát, khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long...

Công trình được xem là một trong những dấu mốc tiêu biểu của ngành hạ tầng giao thông Việt Nam, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ, tự thiết kế và triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.